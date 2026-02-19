Resumen

Magaly enciende la polémica: revela viajes secretos de Gabriel Calvo y ‘Majo con Sabor’ | Composición EC: @gabocalvom / @majoconsabor / @magalymedinav
Por Redacción EC

Un nuevo informe presentado por Magaly Medina ha puesto bajo la lupa la relación entre Gabriel Calvo y la influencer gastronómica ‘Majo con sabor’. La conductora aseguró que ambos realizaron viajes al extranjero en fechas coincidentes durante 2025, sin dejar rastro en redes sociales, lo que avivó sospechas sobre un romance que, hasta hace poco, no había sido oficializado.

