Magaly enciende la polémica: revela viajes secretos de Gabriel Calvo y ‘Majo con Sabor’

Un nuevo informe presentado por Magaly Medina ha puesto bajo la lupa la relación entre Gabriel Calvo y la influencer gastronómica ‘Majo con sabor’. La conductora aseguró que ambos realizaron viajes al extranjero en fechas coincidentes durante 2025, sin dejar rastro en redes sociales, lo que avivó sospechas sobre un romance que, hasta hace poco, no había sido oficializado.

Las revelaciones llegan después de que el propio actor confirmara públicamente su relación en una transmisión en vivo, desatando reacciones inmediatas. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ VIAJES FUERON EXPUESTOS POR EL PROGRAMA?

De acuerdo con la información presentada en ‘Magaly TV La Firme’, el equipo de producción accedió a registros migratorios que mostrarían desplazamientos coincidentes del actor y la creadora de contenido. Ambos habrían viajado a Colombia entre el 5 y el 9 de noviembre de 2025, sin compartir imágenes ni pistas en sus redes sociales.

Asimismo, los documentos difundidos indicarían que recibieron el Año Nuevo en Argentina, donde permanecieron del 30 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026. Para Medina, el hecho de que no existieran publicaciones sobre esos viajes reforzaría la idea de que intentaron mantener el vínculo lejos del escrutinio público, según recoge el diario La República.

¿POR QUÉ HABRÍAN MANTENIDO LA RELACIÓN EN RESERVA?

La conductora sugirió que el silencio en torno al romance no habría sido casual. En ese periodo, Gabriel Calvo se encontraba protagonizando la obra ‘El primer damo’, cuya temporada se extendió hasta el 29 de enero. Paralelamente, circularon versiones sobre un presunto acercamiento con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Medina cuestionó que el romance no se hiciera público antes y deslizó que podría haber existido una estrategia promocional. “Tenía que facturar, su show se le iba al caño si la gente no seguía creyendo en el interés por Keiko”, afirmó, dejando entrever que la polémica habría beneficiado la exposición mediática del actor.

¿CÓMO SE CONFIRMÓ FINALMENTE EL ROMANCE?

La relación salió a la luz de manera directa el último 16 de febrero, durante una transmisión en vivo del programa de streaming ‘A la cocina’. En medio de una reflexión sobre el amor, el actor sorprendió a la audiencia con una declaración pública. “Estoy enamorado y ¿por qué no? De eso se trata”, expresó ante cámaras. Acto seguido, envió un mensaje que despejó cualquier duda: “Aprovecho para mandarle un beso grande a Majito, mi novia linda”.

Tras la emisión, María José Vigil Checa, nombre real de la influencer, confirmó el vínculo en Radio Zona. “¿Qué puedo negar ahí? Sí pues, tengo que aceptarlo (…) Sí, estoy con Gabriel”, manifestó, aunque evitó precisar cuánto tiempo llevan juntos y aclaró que ciertos detalles los mantendrán en privado.

Gabriel Calvo y Majo con Sabor revelaron su romance hace solo unos días, pero ya se iban de viaje desde el año pasado. (Redes sociales)

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE EDAD ENTRE GABRIEL CALVO Y ‘MAJO CON SABOR’?

La relación también ha generado comentarios debido a la brecha generacional entre ambos. María José Vigil, nacida el 12 de noviembre de 1999, tiene actualmente 26 años, mientras que Gabriel Calvo, nacido el 15 de febrero de 1975, cuenta con 51. Entre los dos existe una diferencia de 25 años.

