Marcando las 10:18 horas de la mañana de este lunes 3 de marzo, un fuerte movimiento sísmico de 5 grados en la escala de magnitud fue reportado en la provincia de Cañete. En este contexto, Gabriel Calvo, conocido conductor de diferentes espacios digitales, reaccionó de manera muy particular al temblor en plena transmisión del programa “Nadie se salva” de YouTube. Aquí te contamos todos los detalles.

La reacción de Gabriel Calvo en “Nadie se salva” durante el temblor de hoy

Una vez empezó a temblar el set, Calvo no dudó ni un segundo en pararse de su asiento y abandonar el espacio desde donde transmiten el programa. Sus compañeros, entre los que se encontraba Pablo Saldarriaga, prefiero mantener la calma e incitar a la tranquilidad a sus seguidores.

“Se está moviendo fuerte. Vamos a llamar a la tranquilidad. Está bajando. Ya paró”, señaló Saldarriaga. Calvo, por su parte, regresó luego de unos minutos y mencionó que su huida se debió a que quiso ver su moto. “Estaba viendo mi moto, está viendo una hue*** que pensé que le podía caer”.

Por qué Gabriel Calvo decidió no seguir en Mil Oficios

La exitosa serie cómica llamada “Mil Oficios” fue televisada durante 3 años aproximadamente por Panamericana, y dentro del elenco dirigido por Efraín Aguilar, Gabriel Calvo destacó como uno de los actores que interpretó de manera secundaria al recordado manager publicitario que le conseguía castings para comerciales a una de las ‘Chicas Terremotos’.

Tras varios años alejado de los estudios de grabación y escenarios, el actor peruano de 48 años reapareció públicamente con motivo del reencuentro musical de Torbellino llevado a cabo casi a fines de noviembre, y hace pocos días llamó la atención en medios digitales tras presentarse en el programa de YouTube que conduce Carlos Orozco.

Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga también participaron en El Gran Chef. (Foto: Latina)

Calificado como entrevistas “Sin Censura” y el nombre de “Galán Sin Filtro”, el espacio compartido con Pablo Saldarriaga sirvió para que Gabriel Calvo recordara su etapa actuando en “Mil Oficios” y la razón que definió la continuidad de ‘Richard Parodi’ interpretando a un manager publicitario durante la década del 2000.

"No pagaban. Me quité de la serie y me fui a vivir a Estados Unidos", confesó el ex Torbellino en un principio, y mientras relataba detalles acerca de la difícil situación que atravesaba la producción luego de que Genaro Delgado Parker asumiera la administración de Panamericana TV.

¿Qué más dijo Gabriel Calvo?

Tras recordar que a inicios de 2003, “Mil Oficios” no contaba con una locación fija ni oficial porque el Coliseo Amauta les quitó todos los permisos, Gabriel Calvo evocó aquel momento en el que fue testigo de la reacción de un actor con mayor experiencia cuando recibió solamente “7 soles” como pago por su trabajo.

En compañía de Pablo Saldarriaga y Carlos Orozco, Gabriel Calvo aprovechó el espacio emitido por YouTube para hablar sobre la crisis que vivió Panamericana durante el inicio del siglo XXI tras el ingreso de Genaro Delgado Parker, y además brindar detalles referentes al mal trato que habría recibido el popular ‘Fidel Suárez’.