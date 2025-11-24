El próximo martes 25 de noviembre se realizará el estreno de “El primer damo”, una comedia musical protagonizada por Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga. La función está programada para las 9 p.m. y marca el inicio oficial de esta propuesta que combina humor, música y una mirada irreverente a la actualidad nacional.
“El primer damo” es una sátira política inspirada en hechos reales. La historia sigue a dos amigos que, cansados del caos y las contradicciones del país, deciden crear un plan para “salvar al Perú”. En esta aventura absurda y divertida, los protagonistas se ven obligados a tomar decisiones extremas, incluso realizar el sacrificio más inesperado… todo con tal de cambiar el rumbo de la nación.
Detrás de esta puesta en escena están Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga, quienes no solo interpretan a los personajes principales, sino que también se burlan de ellos mismos, del sistema y de las situaciones que los rodean. Ambos actores asumen el rol de antihéroes contemporáneos, dispuestos a arriesgarlo todo (incluida su cordura) en nombre de un país mejor.
“Esta comedia está basada en hechos reales y por eso mismo es muy divertida”, afirma el actor Pablo Saldarriaga, quien ya ha explorado el musical desde distintas propuestas teatrales.
Por su parte, Gabriel Calvo destaca el espíritu colaborativo y lúdico del proyecto: “Me encantan las comedias musicales y si se hacen con amigos, mucho mejor. No sabría decir si este es mi mejor momento, porque siempre pienso que lo mejor está por venir”.
El actor revela además que la idea de “El primer damo” nació a partir de comentarios en redes sociales luego de entrevistar a una candidata presidencial.
“El primer damo” se presenta como una opción ideal para quienes buscan reírse de la política. Las entradas ya están disponibles y la temporada promete atraer a quienes disfrutan del teatro musical con un toque picante y actual.
