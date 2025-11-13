Luego de más de 14 años, Tom Felton volvió a interpretar al irreverente ‘Draco Malfoy’ en la obra “Harry Potter y el legado maldito”, de Broadway. El actor evocó la nostalgia de los fans al encarnar al antagónico personaje en las tablas y la obra fue interrumpida por varios segundos por la ovación del público en el Lyric Theatre.

Según reportó The New York Times, el regreso de Tom Felton como ‘Draco Malfoy’ provocó una gran ovación del público, que permaneció de pie y vitoreo el nombre del actor por más de 30 segundos, antes que ‘Draco’ pudiera empezar con su puesta en escena.

El actor, con notable emoción en el rostro, mantuvo la actitud de ‘Draco Malfoy’ mientras saludaba a la audiencia y esperaba pacientemente para “entrar en acción”.

Tom Felton vuelve a interpretar a ‘Draco Malfoy’ en obra de “Harry Potter” en Broadway. (Foto: Captura de video)

En esta oportunidad, Tom Felton, de 38 años, interpretó a una versión adulta de ‘Draco Malfoy’, quien en esta obra es el padre de ‘Scorpius’, personaje a cargo del actor Aidan Close.

Tom Felton vuelve a interpretar a ‘Draco Malfoy’ en obra de “Harry Potter” en Broadway. (Foto: Captura de video)

El regreso de Felton al universo de “Harry Potter” es especial, ya que lo coloca como el primer actor de las películas originales en asumir nuevamente su personaje en la adaptación teatral de Broadway.

Sobre la obra “Harry Potter y el legado maldito”, es escrita por Jack Thorne y adaptada por John Tiffany, se basa en los libros originales de J.K. Rowling y sitúa la historia 19 años después del cierre de la saga cinematográfica.