Miriam Margolyes, actriz británica conocida por interpretar a la profesora Sprout en las películas de Harry Potter, habló con honestidad sobre su estado de salud. A sus 84 años, enfrenta varios problemas médicos que, según ella, se deben principalmente a su peso.

“Le he fallado a mi cuerpo”, confesó en una entrevista con Weekend Magazine. “No lo he cuidado. Ahora tengo que caminar con andador. Ojalá hubiera hecho ejercicio. Es la pérdida de tiempo más horrible, excepto porque te mantiene en movimiento. Así que he sido tonta”.

Margolyes aseguró que, aunque siente el paso de los años y las consecuencias en su cuerpo, no piensa recurrir a tratamientos populares para bajar de peso, como el medicamento Ozempic.

La actriz, de 84 años, rechazó recurrir a Ozempic para bajar de peso, afirmando que ese medicamento es para diabéticos y criticando la publicidad de comida en televisión. (Foto: David Levenson / Getty Images)

“Absolutamente no”, afirmó. “Eso es para diabéticos. No deberías tomar medicinas destinadas a personas que están realmente enfermas. Lo que sí creo es que no deberíamos tener publicidad de comida en la televisión”.

La actriz también se refirió a sus problemas de salud, como la estenosis espinal y la osteoporosis. Según Mayo Clinic, la estenosis espinal ocurre “cuando el espacio dentro de la columna vertebral es demasiado pequeño, lo que puede presionar la médula espinal y los nervios”.

En mayo de 2023, Margolyes fue hospitalizada en el Royal Brompton Hospital, en Londres, por una infección en el pecho. Un mes después, apareció desnuda en British Vogue por el mes del Orgullo y admitió que su dieta contribuyó al deterioro de su columna.

También recordó que sus problemas de salud, como estenosis espinal y osteoporosis, se agravaron por una mala alimentación, algo que considera uno de sus mayores errores. (Foto: Warner Bros.)

“He limitado mi vida por mi antojo de fudge, hígado picado, cheesecake”, dijo entonces. “Todas esas absurdidades. No debí ser tan glotona. Debí ser más fuerte”.

Con la disminución de su movilidad, la actriz ahora depende de distintos apoyos. “No puedo caminar bien y estoy registrada como discapacitada”, contó a Closer Magazine en julio de 2024. “Uso todo tipo de ayuda. Tengo dos bastones y un andador, y son un fastidio, pero acabo de conseguir un scooter de movilidad, que es muy divertido”.

Pese a sus limitaciones, Margolyes encuentra diversión en su scooter de movilidad, al que llama “un juguete nuevo” porque le facilita las compras y le devuelve algo de libertad. (Foto: David Levenson / Getty Images)

“Es como tener un juguete nuevo”, bromeó. “Es muy útil para hacer compras porque tiene una cesta, y me encanta dar vueltas con él. Me divierte muchísimo”.

De qué tratará la nueva serie de Harry Potter

La nueva serie de Harry Potter será una adaptación de los siete libros originales de J.K. Rowling. Se trata de una serie de Max Original que se transmitirá exclusivamente por streaming.

La producción seguirá las aventuras de Harry, Hermione y Ron desde su primer año en Hogwarts. Cada temporada se basará en uno de los libros de la franquicia y explorará con mayor profundidad los detalles que quedaron fuera de las películas. El estreno está planeado para finales de 2026 o principios de 2027.

Cabe agregar que Casey Bloys, actual CEO de HBO, dejó claro que la serie de ‘Harry Potter’ va a estar como mínimo a la altura de ‘Juego de Tronos’ y ‘La casa del dragón’ en lo referente al presupuesto, hasta el punto de asegurar que se gastará todo “lo que haga falta para hacer una serie de calidad”.

De hecho, se supo que Warner intentó contactarse con David Heyman, productor de la adaptación cinematográfica, para que también participe en la versión televisiva.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí