“Harry Potter”: primeras imágenes de la nueva familia Weasley

La adaptación televisiva de “Harry Potter” que prepara HBO Max ya tiene a más integrantes confirmados para una de las familias más queridas de la saga. Se trata de Tristan Harland, quien interpretará a Fred Weasley; Gabriel Harland en el papel de George Weasley; Ruari Spooner como Percy Weasley; y Gracie Cochrane, quien dará vida a Ginny Weasley.

El anuncio llegó a través de las redes oficiales de HBO, HBO Max y Harry Potter, acompañadas de un mensaje que rezaba: “The Burrow is nearly full”, en alusión a La Madriguera, el cálido hogar de los Weasley.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

El peso de los Weasley en la historia

Desde su aparición en los libros, los Weasley han representado la calidez y la unión familiar que contrasta con la oscuridad que rodea al mundo mágico. Su relación con Harry siempre estuvo marcada por la solidaridad y el cariño, convirtiéndose en un verdadero refugio para el protagonista.

La incorporación de estos actores abre camino a nuevas interpretaciones de personajes que, durante años, fueron fundamentales para el corazón de la saga.

Estos son todos los Weasley presentados hasta el momento. (Foto: HBO MAx)

El guiño a Charlie Weasley

En el mismo comunicado se dejó caer una pista sobre Charlie Weasley, el segundo hijo mayor de la familia: “Charlie está en Rumania en estos momentos pero pronto se unirá a nosotros”. Una frase que recuerda su pasión por los dragones y el destino que siguió en Rumanía tras dejar Hogwarts. Todo indica que su casting se dará a conocer en los próximos meses.

Un estreno con alcance internacional

La serie tiene previsto su estreno para el año 2027 en HBO y HBO Max. No solo estará disponible en Estados Unidos, sino también en Alemania, Italia y el Reino Unido desde el primer día.

Cada confirmación de actores aumenta la expectativa alrededor de este proyecto, que se perfila como una adaptación más extensa y fiel a los libros originales, algo que los fanáticos llevan tiempo esperando.

Personajes confirmados

Fred Weasley – Tristan Harland

– Tristan Harland George Weasley – Gabriel Harland

– Gabriel Harland Percy Weasley – Ruari Spooner

– Ruari Spooner Ginny Weasley – Gracie Cochrane

Ficha técnica