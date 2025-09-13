Cillian Murphy es uno de los grandes actores de la actualidad. No por nada ganó un Oscar en la edición del 2024 por su papel de ‘J. Robert Oppenheimer’ en la película ‘Oppenheimer’. Justamente, debido a su gran talento, muchos se alegraron por el rumor de que interpretará a ‘Lord Voldemort’ en la serie de ‘Harry Potter’ que está trabajando HBO (su estreno está previsto para el 2027). Te menciono esto porque recientemente el artista se animó hablar sobre eso. Todo para aclarar la situación.
Por si no estabas enterado(a), el actor participó hace poco en el pódcast ‘Happy Sad Confused’, donde pudo mantener una amena conversación con Josh Horowitz, quien en determinado momento le preguntó si había algo de verdad en la teoría de que iba a ‘dar vida’ a ‘El que no debe ser nombrado’.
“No”, expresó de inmediato. “O sea, no. De verdad. Mis hijos me lo muestran de vez en cuando, pero no. No sé nada al respecto”, agregó Cillian Murphy, negando toda posibilidad de que él había aceptado heredar el papel de Ralph Fiennes, quien interpretó a ‘Lord Voldemort’ en las películas de ‘Harry Potter’, siendo la última ‘Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2’.
Habló muy bien sobre Ralph Fiennes
Pero no creas que solo desmintió el rumor. También reflexionó sobre el gran reto que debe asumir el actor que se quede finalmente con el papel. “Es decir, además, es realmente difícil seguir cualquier trabajo de Ralph Fiennes. Es una auténtica leyenda de la actuación, así que mucha suerte a quien le toque”, manifestó.
¿Cómo inició el rumor de que interpretará a ‘Lord Voldemort’?
Si te preguntas cómo es que empezó el rumor de que interpretará a ‘Lord Voldemort’ en la serie de ‘Harry Potter’, te cuento que, en diciembre de 2024, Andy Cohen, en ‘Watch What Happens Live’, le preguntó a Ralph Fiennes sobre la posibilidad de que Cillian Murphy tenga el papel de ‘El que no debe ser nombrado’, y el experimentado actor dijo: “Es una sugerencia maravillosa”.
“Yo estaría totalmente a favor de Cillian, sí”, agregó, antes de calificar a su colega como “un actor fantástico”. Por si fuera poco, Chris Columbus, quien dirigió las dos primeras películas de ‘Harry Potter’, declaró a People (en enero de este año) que el artista irlandés sería una elección increíble. “Cillian es uno de mis actores favoritos”, recalcó en ese entonces. Todas esas declaraciones ocasionaron que se iniciara el rumor.
Estas son todas las películas de ‘Harry Potter’
- ‘Harry Potter and the Sorcerer’s Stone’ (2001) (En Reino Unido: ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’)
- ‘Harry Potter and the Chamber of Secrets’ (2002)
- ‘Harry Potter and the Prisoner of Azkaban’ (2004)
- ‘Harry Potter and the Goblet of Fire’ (2005)
- ‘Harry Potter and the Order of the Phoenix’ (2007)
- ‘Harry Potter and the Half-Blood Prince’ (2009)
- ‘Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1’ (2010)
- ‘Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2’ (2011)
Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí