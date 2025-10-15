“Harry Potter y el cáliz de fuego”: fecha de reestreno en cines de Perú

Los fanáticos del mundo mágico de J.K. Rowling están de celebración: “Harry Potter y el cáliz de fuego” vuelve a los cines de Perú este 13 de noviembre de 2025, como parte del ciclo especial de reestrenos que conmemora dos décadas desde su lanzamiento original.

Esta cuarta entrega de la saga protagonizada por Daniel Radcliffe promete revivir la emoción del Torneo de los Tres Magos, los primeros enfrentamientos con Lord Voldemort y la evolución de los jóvenes magos hacia una etapa más oscura y desafiante.

Tráiler oficial

Las principales cadenas de cine del país han confirmado funciones especiales en formato remasterizado en alta definición, permitiendo a los fanáticos disfrutar nuevamente de una de las películas más épicas del universo de Harry Potter.

Con esta proyección, Warner Bros. continúa celebrando el legado cinematográfico de la saga, que marcó a toda una generación y sigue siendo un fenómeno global a casi 20 años de su estreno original.

Sinopsis oficial

En su cuarto año en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, Harry Potter es elegido misteriosamente para participar en el Torneo de los Tres Magos, una competencia entre tres escuelas que pone a prueba la valentía y habilidad de los magos más jóvenes.

A pesar de no cumplir con la edad mínima, Harry se enfrenta a dragones, criaturas acuáticas y un peligroso laberinto lleno de trampas. Pero lo que comienza como un desafío escolar pronto se convierte en una oscura amenaza: el inminente regreso de Lord Voldemort, el mago tenebroso más poderoso de todos los tiempos.

Elenco principal

El elenco de “Harry Potter y el cáliz de fuego” está conformado por las estrellas que marcaron una generación:

Daniel Radcliffe como Harry Potter

como Harry Potter Emma Watson como Hermione Granger

como Hermione Granger Rupert Grint como Ron Weasley

como Ron Weasley Ralph Fiennes como Lord Voldemort

como Lord Voldemort Michael Gambon como Albus Dumbledore

como Albus Dumbledore Maggie Smith como Minerva McGonagall

como Minerva McGonagall Brendan Gleeson como Alastor “Ojoloco” Moody

como Alastor “Ojoloco” Moody Alan Rickman como Severus Snape

como Severus Snape Robert Pattinson como Cedric Diggory

como Cedric Diggory Stanislav Ianevski como Viktor Krum