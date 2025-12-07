Luigui Carbajal sorprendió a más de uno al revelar que le gustaría reunirse con Ricky Trevitazzo en esta temporada navideña. Según dijo, quiere limar asperezas y estaría dispuesto a recuperar la amistad que tuvieron por más de veinte años.

En declaraciones para el diario Trome, Carbajal señaló que la Navidad es una temporada que le gusta porque “las familias se unen”, así que cree posible un encuentro con su excompañero para limar asperezas. El cantante confía en recuperar su amistad.

“Creo que ambos podemos superar cualquier tipo de rencilla y recuperar la amistad que teníamos por tantos años. Yo lo quiero y respeto mucho”, dijo el cantante.

Ricky Trevitazzo y Luigui Carbajal terminaron su amistad por problemas de dinero, revela Roly

“En lo más absoluto. Se han dicho cosas, pero lo más importante es que tenemos una larga amistad. Creo que en esta época podríamos sentarnos a conversar”, añadió.

Asimismo, Luigui Carbajal aseguró que, si bien le gustaría reconciliarse con Ricky Trevitazzo, no está en sus planes volver a trabajar en Skándalo, ya que está enfocado en su nuevo proyecto musical.

“Yo ya he volteado esa página, ya es parte del pasado. Mi presente y futuro está con ‘Los Carbajal’, nosotros apuntamos a seguir creciendo y se nos van abriendo más puertas”, precisó Luigui Carbajal.