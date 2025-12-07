Luigui Carbajal sorprendió a más de uno al revelar que le gustaría reunirse con Ricky Trevitazzo en esta temporada navideña. Según dijo, quiere limar asperezas y estaría dispuesto a recuperar la amistad que tuvieron por más de veinte años.
En declaraciones para el diario Trome, Carbajal señaló que la Navidad es una temporada que le gusta porque “las familias se unen”, así que cree posible un encuentro con su excompañero para limar asperezas. El cantante confía en recuperar su amistad.
LEE: Roly Ortiz sobre Luigui Carbajal: “Le enseñé a cantar y bailar, es un malagradecido”
“Creo que ambos podemos superar cualquier tipo de rencilla y recuperar la amistad que teníamos por tantos años. Yo lo quiero y respeto mucho”, dijo el cantante.
“En lo más absoluto. Se han dicho cosas, pero lo más importante es que tenemos una larga amistad. Creo que en esta época podríamos sentarnos a conversar”, añadió.
Asimismo, Luigui Carbajal aseguró que, si bien le gustaría reconciliarse con Ricky Trevitazzo, no está en sus planes volver a trabajar en Skándalo, ya que está enfocado en su nuevo proyecto musical.
MÁS INFORMACIÓN: Ricky Trevitazzo y Luigui Carbajal se reconcilian entre lágrimas en “El Valor de la Verdad”
“Yo ya he volteado esa página, ya es parte del pasado. Mi presente y futuro está con ‘Los Carbajal’, nosotros apuntamos a seguir creciendo y se nos van abriendo más puertas”, precisó Luigui Carbajal.
TE PUEDE INTERESAR
- Melissa Klug a Samahara Lobatón tras separación: “Quise que no repitieras patrones que yo viví”
- Samahara Lobatón revela video del momento en que confrontó a Bryan Torres por presunta infidelidad
- Magaly Medina cuestiona a Tilsa Lozano por revivir su pasado con Juan Manuel Vargas
- Laura Spoya queda “sin palabras” tras críticas secretas de su exesposo Bryan Rullan
- Alfredo Benavides tendrá programa cómico en ATV tras la salida de JB: “Resentido con mi hermano”
Contenido sugerido
Contenido GEC