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Luigui Carbajal se pronuncia tras el cierre de ‘La casa de la comedia’ (Foto: Instagram)
Luigui Carbajal se pronuncia tras el cierre de ‘La casa de la comedia’ (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Luigui Carbajal rompió su silencio y se pronunció sobre el cierre definitivo del programa cómico “La Casa de la Comedia”, un espacio dedicado al entretenimiento que decidió finalizar sus actividades tras ser víctima de extorsión.

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