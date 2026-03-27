Luigui Carbajal rompió su silencio y se pronunció sobre el cierre definitivo del programa cómico “La Casa de la Comedia”, un espacio dedicado al entretenimiento que decidió finalizar sus actividades tras ser víctima de extorsión.

Según declaraciones a ATV, Luigui Carbajal explicó que el monto exigido por los extorsionadores era “bastante exorbitante”, lo que hizo imposible continuar con el programa cómico.

“La verdad es lamentable, es triste, estamos todos muy tocados con esta noticia que nos tomó por sorpresa. Llegamos como todos los jueves en un día de grabación, y de repente llego el dueño de ‘La casa de la comedia’, la abogada, parte del administrativo informándonos que van a cerrar de manera definitiva el programa”, comentó el actor cómico.

Asimismo recalcó que la inseguridad en nuestro país afecta a “transportistas, al señor de la bodega, las orquestas” y que está vez le tocó a ellos. “Estamos tristes por eso, porque está dejando al aire a más de 40 familias, además de artistas, actores, camarógrafos, departamento de maquillaje y vestuario. Es lamentable”, señaló muy afectado.

El artista también reveló que no es la primera vez que el programa “La casa de la comedia” enfrenta este tipo de amenazas. En una ocasión anterior logró “arreglar” para que trabajen tranquilos; sin embargo, en esta nueva situación, el monto de dinero superó cualquier posibilidad de negociación, lo que obligó a priorizar la seguridad de todos.

El cierre de “La casa de la Comedia” se suma a una preocupante ola de extorsiones que afecta a diversos sectores en el país, incluyendo el rubro del entretenimiento, donde artistas y empresarios se han convertido en blanco frecuente de organizaciones criminales.

La casa de la comedia es un programa de streaming que reúne varios cómicos. (Foto: Difusión)

“Exigir y pedir a las autoridades que nos cuide es en vano, son palabras al aire. Esperemos que el próximo gobierno se encargue de todo el país, no solo de nosotros, sino del microbusero que perdió la vida y de toda la gente que diariamente pierde la vida producto de la extorsión”, expresó.