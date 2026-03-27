Luego que “La casa de la comedia” anunciara su cierre definitivo tras ser víctimas de la extorsión, sus integrantes recurrieron a sus redes sociales para despedirse del proyecto digital. Xiomy Kanashiro, pareja de Jefferson Farfán, fue una de las primeras en pronunciarse.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘Chinita’ compartió un comunicado en el que se despidió de “La casa de la comedia”, proyecto al que estuvo ligada desde sus inicios y del que asegura recordará con cariño.

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“Me voy con el corazón lleno de gratitud hacia mis compañeros. Gracias por cada momento, por las risas dentro y fuera del escenario, haciendo de este elenco una familia”, inició Xiomy Kanashiro en su comunicado.

“Y a ustedes, gracias por acompañarnos siempre con su amor, alegría y por permitirnos llevar risas a sus hogares. Con tristeza me despido de esta etapa tan bonita. Más que un trabajo, fue una terapia para mí. Esto no es un adiós, espero pronto seguir compartiendo con todos ustedes en sus próximos proyectos”, agregó.

Como era de esperarse, el mensaje de la novia de Jefferson Farfán ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde muchos lamentan el fin de “La casa de la comedia”; sin embargo, entienden que lo hacen por su seguridad.

La casa de la comedia cierra ante extorsión

A través de sus redes sociales, “La casa de la comedia” anunció su cierre definitivo tras verse afectados por la delincuencia al ser víctimas de extorsión. El comunicado explica los motivos de la decisión y agradece el cariño recibido de parte de los fans.

“Con profunda tristeza, les informamos que La Casa de la Comedia suspende de manera definitiva sus grabaciones y presentaciones. Esta difícil decisión se debe a la situación de extorsión que venimos enfrentando, la cual ha llegado a un punto insostenible. Hoy debemos priorizar la seguridad de todo nuestro equipo y la de nuestro público, que nos acompaña en cada grabación”, señala el proyecto digital.