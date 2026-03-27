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Xiomy Kanashiro compartió un comunicado en el que se despidió de “La casa de la comedia”. (Foto: Instagram)
Xiomy Kanashiro compartió un comunicado en el que se despidió de “La casa de la comedia”. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Luego que “La casa de la comedia” anunciara su cierre definitivo tras ser víctimas de la extorsión, sus integrantes recurrieron a sus redes sociales para despedirse del proyecto digital. Xiomy Kanashiro, pareja de Jefferson Farfán, fue una de las primeras en pronunciarse.

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