“Separada, pero nunca sola” se estrenará en cines de todo el país el próximo 3 de setiembre | Foto: Difusión
“Separada, pero nunca sola” se estrenará en cines de todo el país el próximo 3 de setiembre | Foto: Difusión
Por Redacción EC

En medio de gran expectativa se presentó el afiche oficial de “Separada, pero nunca sola”, la nueva comedia peruana que trae listo un cargamento de risas, alegrías y muchas aventuras. Su estreno nacional será el próximo 3 de setiembre.