En medio de gran expectativa se presentó el afiche oficial de “Separada, pero nunca sola”, la nueva comedia peruana que trae listo un cargamento de risas, alegrías y muchas aventuras. Su estreno nacional será el próximo 3 de setiembre.
En medio de gran expectativa se presentó el afiche oficial de “Separada, pero nunca sola”, la nueva comedia peruana que trae listo un cargamento de risas, alegrías y muchas aventuras. Su estreno nacional será el próximo 3 de setiembre.
Rodada durante varias semanas en paisajes de ensueño en plena selva de la región San Martin, la película logra encontrar detalles que terminan aportándole naturalidad y encanto a esta fresca y disparatada historia.
La gran fuerza del largometraje estuvo marcada por el especial cariño y la hospitalidad de la gente de Tarapoto, que hizo que el equipo de producción se sintiera como una gran familia.
Esa cercanía también se reflejó en la participación de actores y personas de la región, seleccionados tras un casting masivo, los cuales brindaron una autenticidad enorme a la película. Sus aportes enriquecieron las escenas y dieron más locura a la historia.
Dirigida por Ani Alva Helfer y protagonizada por Emilia Drago, Joaquín de Orbegoso, Armando Machuca, Nicolás Galindo, Ximena Palomino y un excepcional casting local, la cinta apuesta por el humor de las mejores comedias y una celebración de la amistad femenina y la belleza de la Amazonia peruana.
“Separada, pero nunca sola” se estrenará en cines de todo el país el próximo 3 de setiembre. Esta comedia se perfila como una de las películas peruanas más entretenidas del 2026.