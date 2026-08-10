En medio de gran expectativa se presentó el afiche oficial de “Separada, pero nunca sola”, la nueva comedia peruana que trae listo un cargamento de risas, alegrías y muchas aventuras. Su estreno nacional será el próximo 3 de setiembre.

Rodada durante varias semanas en paisajes de ensueño en plena selva de la región San Martin, la película logra encontrar detalles que terminan aportándole naturalidad y encanto a esta fresca y disparatada historia.

La gran fuerza del largometraje estuvo marcada por el especial cariño y la hospitalidad de la gente de Tarapoto, que hizo que el equipo de producción se sintiera como una gran familia.

Este es el afiche oficial de la comedia peruana "Separada, pero nunca sola" | Imagen: Difusión

Esa cercanía también se reflejó en la participación de actores y personas de la región, seleccionados tras un casting masivo, los cuales brindaron una autenticidad enorme a la película. Sus aportes enriquecieron las escenas y dieron más locura a la historia.

Dirigida por Ani Alva Helfer y protagonizada por Emilia Drago, Joaquín de Orbegoso, Armando Machuca, Nicolás Galindo, Ximena Palomino y un excepcional casting local, la cinta apuesta por el humor de las mejores comedias y una celebración de la amistad femenina y la belleza de la Amazonia peruana.

“Separada, pero nunca sola” se estrenará en cines de todo el país el próximo 3 de setiembre. Esta comedia se perfila como una de las películas peruanas más entretenidas del 2026.

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