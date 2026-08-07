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Tras el éxito de la película “Michael”, la productora del filme ha revelado que la segunda parte del biopic podría estrenarse a principios del 2028. (Foto: Instagram / @michaelmovie)
Tras el éxito de la película “Michael”, la productora del filme ha revelado que la segunda parte del biopic podría estrenarse a principios del 2028. (Foto: Instagram / @michaelmovie)
Por Agencia EFE

“Michael”, el biopic sobre Michael Jackson que ha recaudado más de 1.016 millones de dólares en todo el mundo, tendrá una segunda parte que comenzará a rodarse a finales de este año o principios de 2027, según ha revelado Variety.

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