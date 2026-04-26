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"Michael”, película biográfica de Michael Jackson, conquista la taquilla en su primer fin de semana. (Foto: EFE)
"Michael”, película biográfica de Michael Jackson, conquista la taquilla en su primer fin de semana. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

“Michael”, la película biográfica de Lionsgate sobre Michael Jackson, logra un récord histórico en su primer fin de semana. La película inspirada en el ‘Rey del pop’ recaudó 217 millones de dólares a nivel mundial, de los cuales 97 millones provienen de salas en Estados Unidos.

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