“Michael”, la película biográfica de Lionsgate sobre Michael Jackson, logra un récord histórico en su primer fin de semana. La película inspirada en el ‘Rey del pop’ recaudó 217 millones de dólares a nivel mundial, de los cuales 97 millones provienen de salas en Estados Unidos.

Con esta cifra, la película que narra la historia de Michael Jackson tuvo el mejor inicio de un biopic musical en toda la historia, superando a producciones importantes como las ganadoras del Oscar “Oppenhaimer” y “Bohemian Rhapsody”.

La película estrenó el pasado jueves 23 de abril, y en su primer fin de semana superó a “Oppenheimer” (2023), que logró obtener 82,4 millones de dólares en Estados Unidos y 174 millones a nivel mundial. También venció a “Bohemian Rhapsody” (2018), que se estrenó con 51 millones de dólares antes alcanzar los 910 millones de dólares a nivel mundial al final de su exhibición.

Desde su lanzamiento, “Michael” ha generado expectativas entre los fans del ‘Rey del pop’ y los críticos del cine. El filme comenzó con estimaciones de entre 50 y 60 millones de dólares, pero las probabilidades de alcanzar un récord fueron creciendo a medida se acercaba su estreno.

“Michael” narra los inicios del cantante en los Jackson 5 hasta convertirse en uno de los artistas más importantes de la historia. Jaafar Jackson, sobrino del cantante, interpreta a Michael Jackson en su debut como actor, con Colman Domingo y Nia Long como sus padres, Joe y Katherine.

La película dirigida por Antoine Fuqua estrenó el pasado 23 de abril y se proyectó en 82 mercados. La producción fue distribuida por Universal Pictures fuera de Estados Unidos y Lionsgate en el mercado norteamericano.

"Michael", la película biopic de Michael Jackson, se estrena este 23 de abril en cines. (Foto: Fanáticos del cine)

Cabe resaltar que “Michael” tiene un presupuesto cercano a los 200 millones de dólares, lo que la convierte en una de las películas biográficas más caras de todos los tiempos. Sin embargo, parece que el filme logrará recuperar el capital con creces. Pese a los problemas en producción, el filme ya demuestra que vale la pena lo invertido.