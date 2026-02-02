El legado de Michael Jackson llegará a la pantalla grande con “Michael”, la esperada película biográfica que ya tiene fecha de estreno confirmada: 23 de abril. El filme promete convertirse en uno de los eventos cinematográficos más importantes del año, al retratar la vida de uno de los artistas más influyentes y revolucionarios de todos los tiempos.

Tráiler oficial

Un recorrido íntimo por la vida de Michael Jackson

“Michael” propone un viaje que va más allá de los escenarios y los récords. La película recorre el camino del artista desde sus primeros pasos como líder de los Jackson Five, cuando su talento extraordinario apenas comenzaba a deslumbrar al mundo, hasta su consolidación como una figura global sin precedentes.

La historia pone énfasis tanto en su vida personal como en el proceso creativo que lo llevó a romper barreras musicales, sociales y culturales. El filme invita al espectador a observar cómo su obsesión por la perfección y su ambición artística lo transformaron en el artista más grande del planeta.

Jaafar Jackson: el debut que asume un legado histórico

Uno de los aspectos más comentados del proyecto es el casting de Jaafar Jackson, sobrino del cantante, quien interpreta a Michael en su debut cinematográfico. Su elección ha generado grandes expectativas, no solo por el evidente parecido físico, sino por la responsabilidad emocional y artística que implica encarnar a una figura tan icónica.

El filme también cuenta con un elenco de alto nivel que acompaña este viaje biográfico, aportando solidez dramática y peso interpretativo a cada etapa de la historia.

Reparto

El elenco de “Michael” incluye a Nia Long, Laura Harrier y Juliano Krue Valdi, además de Miles Teller y Colman Domingo, este último dos veces nominado al Oscar.

Antoine Fuqua y John Logan al mando del proyecto

La dirección está a cargo de Antoine Fuqua, reconocido por su capacidad para dotar de intensidad y profundidad emocional a sus historias.

El guion corre por cuenta de John Logan, tres veces nominado al Óscar, quien aporta una mirada estructurada y dramática para construir un retrato humano, honesto y cinematográficamente poderoso del Rey del Pop.

Fecha de estreno

Con su estreno programado para el 23 de abril, “Michael” apunta a convertirse en uno de los títulos más comentados del año. La película promete ofrecer una mirada inédita a la vida de una leyenda, permitiendo a nuevas generaciones descubrir su historia y a los fanáticos reencontrarse con el mito desde una perspectiva más humana.

Ficha técnica de “Michael”