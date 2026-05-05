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Bajo la dirección de Fuqua, la cinta ofrece una mirada a la vida personal del cantante y la recreación de sus actuaciones más icónicas | Foto: Difusión
Bajo la dirección de Fuqua, la cinta ofrece una mirada a la vida personal del cantante y la recreación de sus actuaciones más icónicas | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La película “Michael”, inspirada en la vida de Michael Jackson, logró 1 065 386 (un millón sesenta y cinco mil trescientos ochenta y seis) espectadores en cines peruanos, convirtiéndose en el segundo título que logra superar la barrera del millón de asistentes en lo que va del 2026.

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