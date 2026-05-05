La película “Michael”, inspirada en la vida de Michael Jackson, logró 1 065 386 (un millón sesenta y cinco mil trescientos ochenta y seis) espectadores en cines peruanos, convirtiéndose en el segundo título que logra superar la barrera del millón de asistentes en lo que va del 2026.

Este resultado sitúa a la producción dirigida por Antoine Fuqua solo por detrás de "Super Mario Galaxy, la película", que registró 1 633 987 (un millón seiscientos treinta y tres mil novecientos ochenta y siete) usuarios.

Fotograma de la película "Michael" | Foto: Difusión

CONOCE MÁS: Bailarines y fans de Michael Jackson sorprenden con baile grupal en Lima

Según reportes, la cinta protagonizada por Jaafar Jackson ha superado en asistencia total a otros estrenos internacionales como "Bohemian Rhapsody" en un 41%, "Oppenheimer" en un 36% y "Napoleón" en un 280%.

Como parte de la campaña de promoción local y en celebración de las cifras alcanzadas, se mantienen actividades en las salas. Entre ellas destaca la presencia de la Llama “Beat It”.

La narrativa de la obra audiovisual recorre la trayectoria de Jackson desde sus inicios con los Jackson Five hasta su consolidación como solista y estrella mundial, donde tuvo el apodo de Rey del Pop.

Bajo la dirección de Fuqua, esta cinta ofrece una mirada a la vida personal del cantante y la recreación de sus actuaciones más icónicas, marcando el debut cinematográfico de Jaafar como protagonista. El título continúa disponible en salas.