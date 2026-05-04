El impacto cultural del recordado ‘Rey del Pop’ continúa teniendo una presencia particular en el Perú, donde numerosos ciudadanos figuran en los registros civiles con nombres inspirados en el artista estadounidense Michael Jackson. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que este fenómeno ha vuelto a llamar la atención recientemente, impulsado por el estreno de una producción cinematográfica basada en la vida del cantante. A raíz de ello, la institución difundió datos estadísticos que evidencian el persistente interés de los peruanos por el legado del intérprete. Según la entidad, esta tendencia refleja cómo la influencia del artista trasciende la música y se mantiene vigente incluso en aspectos tan personales como la identidad legal de los ciudadanos. A continuación, te contamos todos los detalles de esta situación que llama la atención de quienes son fans del histórico artista.

¡Increíble! El Reniec revela los insólitos nombres de peruanos inspirados en Michael Jackson

De acuerdo con dicho informe, el impacto del legado del artista estadounidense Michael Jackson en el Perú también se refleja en los registros de nombres inscritos en el país. Se detalla que 213 ciudadanos llevan el nombre completo del intérprete de “Thriller”, lo que evidencia la permanencia de su influencia cultural a nivel local. Asimismo, se registran seis personas llamadas “Billie Jean”, en alusión a una de sus canciones más representativas.

La huella musical del artista también aparece en denominaciones menos comunes: dos peruanos figuran con el nombre “Thriller” y nueve con la variante “Triller”, vinculadas al álbum más exitoso de su carrera. A ello se suman seis ciudadanos llamados “Bad”, en referencia a otro de los grandes éxitos del catálogo del cantante.

Nombres que hacen moonwalking🕺



En el Perú, cientos de personas llevan nombres inspirados en Michael Jackson y sus éxitos como Billie Jean y Thriller.



Cuando la música deja huella, también se convierte en identidad. 🇵🇪#MichaelJackson #MichaelJacksonMovie #MJMovie #Reniec pic.twitter.com/5uJ7BtJugR — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) May 1, 2026

¿Qué trámites se pueden seguir en el poder judicial para cambiar de nombre?

De acuerdo con la explicación de Rocío Romero Zumaeta, jueza de la Tercera Sala Civil de la Corte de Lima, los peruanos que tienen la intención de cambiarse de nombre lo hacen generalmente porque sufrieron discriminación o bullying. De esta manera, recurren ante el Poder Judicial, que se basa en el artículo 29 del Código Civil, para que los jueces revisen sus casos y confirmen si son validos. Para iniciar con este proceso se debe presentar la partida de nacimiento, el DNI, los antecedentes penales y pruebas que acrediten el impacto del nombre, como evaluaciones psicológicas y declaraciones de ciertos testigos.

Según explica Romero, la revisión de estos documentos puede tardar entre tres y cuatro meses aproximadamente. Además, tras ser elevado a la sala superior, se delimita la cuestión controvertida y, como máximo en 10 días, se realiza la vista de la causa, con sentencia inmediata y posterior notificación a las partes. Es importante mencionar que, según la jueza, este proceso también abarca para casos de identidad de género, ya que debe primar la dignidad de la persona, protegida por la Corte Interamericana de Justicia. “Si naces con cuerpo de varón, pero te sientes mujer, afecta tu dignidad e identidad. Presentan certificados de disforia de género y cambios físicos“, explicó, conforme comparte RPP.

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