Un documental sobre la histórica presentación de Michael Jackson en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 1993 se estrenará en febrero de 2027 en Hulu y ESPN. La producción, titulada Spectacle: Michael Jackson at the Super Bowl, mostrará cómo el ‘Rey del Pop’ preparó su actuación en el Rose Bowl e incluirá imágenes inéditas del cantante y su equipo.

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El proyecto reconstruirá los detalles de una presentación que contribuyó a transformar el espectáculo de medio tiempo en uno de los momentos más importantes de la cultura pop. Antes de la participación de Jackson, este espacio televisivo solía estar protagonizado por bandas musicales y artistas cuya popularidad había disminuido.

Tras su actuación, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl adquirió mayor relevancia y comenzó a recibir a grandes figuras de la música, entre ellas U2, Prince, Bruce Springsteen, Beyoncé y Bad Bunny.

El repertorio de Michael Jackson en el Super Bowl

La presentación de Jackson en 1993 destacó por sus coreografías, vestuarios y puesta en escena. El repertorio incluyó canciones como Jam, Billie Jean, Black or White, We Are the World y Heal the World.

La dirección y producción del documental estarán a cargo de Bao Nguyen, quien también dirigió The Greatest Night in Pop, producción de Netflix que aborda la grabación de la canción We Are the World.

El estreno del documental se producirá después del éxito en taquilla de Michael, la película biográfica protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante. La secuela de esta producción se encuentra en desarrollo.

Quiénes participan en la producción

El proyecto contará con Jesse Sisgold, Jon Weinbach y Lauren Gaffney, de Skydance Sports; John Branca, de Optimum Productions; y Amit Dey, de Into the Deep End Films, como productores.

Asimismo, Karen Langford, de Optimum, y Ross Ketover, Ken Rodgers, Keith Cossrow y Jessica Boddy, de NFL Films, participarán como productores ejecutivos.