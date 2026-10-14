Hulu y ESPN estrenarán documental sobre la presentación de Michael Jackson en el Super Bowl de 1993. (Foto: EFE)
Hulu y ESPN estrenarán documental sobre la presentación de Michael Jackson en el Super Bowl de 1993. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

Un documental sobre la histórica presentación de Michael Jackson en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 1993 se estrenará en febrero de 2027 en Hulu y ESPN. La producción, titulada Spectacle: Michael Jackson at the Super Bowl, mostrará cómo el ‘Rey del Pop’ preparó su actuación en el Rose Bowl e incluirá imágenes inéditas del cantante y su equipo.

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