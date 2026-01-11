Han transcurrido poco más de 16 años desde que el aclamado e icónico ‘Rey del Pop’, terminara falleciendo enlutando a la industria de la música y fans de todas partes del mundo. Desde entonces refiriéndonos a junio de 2009, diversas han sido las declaraciones brindadas entorno a las razones del repentino fallecimiento de Michael Jackson, siendo ahora amigo íntimo quien llama la atención por revelar detalles acerca de sus últimos días con vida y horas junto a él.

ASÍ FUERON LOS ÚLTIMOS DÍAS DE MICHAEL JACKSON CON VIDA, SEGÚN AMIGO ÍNTIMO

Grandes éxitos musicales preservan su legado, y es así como anualmente, Michael Jackson suena a nivel global, y detalles acerca de su mediática vida, también terminan revelándose.

Ahora, y tras 16 años de fallecido, el ‘Rey del Pop’ vuelve a captar la atención de medios gracias a las declaraciones vertidas por parte de Dan Beck, exejecutivo de Epic Records y gran amigo, quien cuenta cómo el insomnio y una constante ansiedad lo iban mermando psicológicamente.

En diálogo concedido a The Sun, revela que “hubo mucho tiempo en el que él no podía dormir porque pensaba, ‘¿Qué está pasando? Debería estar haciendo algo. ¿Qué voy a hacer después?’“, siendo la imagen o percepción que la prensa y el publico tenían de él, algo que le preocupaba mucho a Michael Jackson, y no lo hacía descansar de manera correcta.

Pasando varias madrugadas despierto, Dan Beck recuerda “cuando me llamaba en medio de la madrugada y decía: ‘¿Crees que Scream es el single correcto que debemos lanzar primero?’“, y acto seguido le respondía asertivamente a fin de brindarle una confianza venida a menos también debido a las fuertes acusaciones recibidas.

A propósito de amistad entre ambos, resulta importante hacer mención de que Michael Jackson empezó a trabajar con el exejecutivo de Epic Records desde 1991, y primero viendo muy de cerca todo lo referente a lanzamiento de “Dangerous”, álbum que vendió cerca de 32 millones de copias, y 4 años después, colaborando en la estrategia para hacer público el concepto de “HIStory“.

DE QUÉ FALLECIÓ MICHAEL JACKSON EN 2009

La vida entorno a la celebridad que fue Michael Jackson, hoy revela pasajes de todo tipo, y abarcando instantes tan exitosos como fatídicos si tomamos en consideración el recuerdo de suceso ocurrido hace 16 años.

Su repentino fallecimiento suscitado el 25 de junio de 2009, terminó produciéndose según lo reportaron diversos medios entorno a autopsia, debido a una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepinas (lorazepam y midazolam), que le administró su médico personal, el Dr. Conrad Murray, quien luego sería acusado de homicidio no premeditado.

Considerado por muchos como incluso el artista más grande la historia de la música, Michael Jackson sin duda alguna, ha dejado un gran legado, y pese a los cuestionamientos y escándalos en los cuales estuvo inmerso, y continúan generando polémica.