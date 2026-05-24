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Barbra Streisand se ausenta de Cannes, pero agradece su premio con potente mensaje. (Foto: Instagram / @festivaldecannes)
Barbra Streisand se ausenta de Cannes, pero agradece su premio con potente mensaje. (Foto: Instagram / @festivaldecannes)
Por Agencia EFE

La cantante y actriz Barbra Streisand agradeció este sábado su Palma de Oro de Honor del Festival de Cannes, que no pudo recoger en persona por recomendación médica a causa de una lesión en su rodilla, en un mensaje en vídeo en el que recordó cómo se enamoró del cine y lo difícil que fue lograr dirigir.

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