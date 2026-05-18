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Barbra Streisand no asistirá al festival de Cannes tras presentar problemas de salud. (Foto: ROBYN BECK / AFP)
Barbra Streisand no asistirá al festival de Cannes tras presentar problemas de salud. (Foto: ROBYN BECK / AFP)
Por Agencia EFE

La actriz y cantante Barbra Streisand no acudirá, como estaba previsto, el próximo día 23 a Cannes para recoger una Palma de Oro de honor que le ha concedido el festival, por decisión de sus médicos para que continúe su convalecencia por una lesión en la rodilla.

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