La actriz y cantante Barbra Streisand no acudirá, como estaba previsto, el próximo día 23 a Cannes para recoger una Palma de Oro de honor que le ha concedido el festival, por decisión de sus médicos para que continúe su convalecencia por una lesión en la rodilla.

“Lamentablemente no podré asistir al Festival de Cannes este año”, señala Streisand en un comunicado enviado este domingo a los medios por la organización del certamen francés.

La cantante asegura que se siente profundamente honrada por recibir la Palma de Oro honorífica y que estaba deseando celebrar las extraordinarias películas de la 79 edición del festival.

La actriz no acudirá a recibir su Palma de Oro de Honor por decisión de sus médicos. (Fotos: EFE)

“También tenía muchas ganas de compartir tiempo con artistas a quienes admiro y, por supuesto, de regresar a Francia, un país que siempre he amado”, apunta.

Y aunque lamenta no poder estar presente, felicita “efusivamente a todos los cineastas del mundo cuyo extraordinario talento y visión creativa se celebran este año”.

Estaba previsto que tras las palmas de honor entregadas a Peter Jackson y a John Travolta, la edición de este año se cerrará con el anuncio del palmarés y con la entrega de un tercer reconocimiento de honor a la cantante, actriz, directora, productora, compositora y guionista, de 83 años.

Peter Jackson recibirá la Palma de Oro en la próxima edición del Festival de Cannes. (Foto: EFE)

Aunque ella no pueda viajar a Cannes, el festival ha decidido mantener el homenaje que estaba programado para la gala de clausura.

Cannes había decidido entregar la Palma de Oro de honor a Streisand en reconocimiento a su trayectoria artística y por ser “una estrella mundial que es ante todo una artista que impulsa proyectos que reflejan quién es, que le son propios y que comparte con el mundo entero”, en palabras del delegado general del certamen, Thierry Frémaux, cuando se anunció el galardón.

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La presidenta del festival, Iris Knobloch, señaló por su parte que este año querían “rendir homenaje a una artista que ha dejado huella por la fuerza de su arte y por su búsqueda intransigente de la libertad. Como mujer, me alegra poder expresar nuestra admiración por esta creadora consumada y ciudadana valiente”.

La cantante asegura que se siente profundamente honrada por recibir la Palma de Oro honorífica. (Foto: AFP)

Cannes afirmó que Streisand es un modelo para todas las mujeres, sobre todo porque nunca ha permitido que las dificultades la frenen.

Y puso como ejemplo su primera película como directora, ‘Yentl’, que además protagonizó y produjo tras comprar los derechos de un relato corto de Isaac Bashevis Singer que descubrió en 1963 y consiguió adaptar a la gran pantalla 20 años después.

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“En estos tiempos difíciles, el cine tiene la capacidad de abrirnos el corazón y la mente a historias que reflejan nuestra humanidad compartida y a perspectivas que nos recuerdan tanto nuestra fragilidad como nuestra resiliencia”, señaló la artista en aquel momento.

Barbra Streisand ha ganado dos Oscar y ocho Globos de Oro. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Streisand tiene en su haber títulos como actriz como ‘Funny Girl’ (1968), ‘Hello, Dolly!’ (1969), ‘What’s Up, Doc?’ (‘¿Qué me pasa, doctor?’, 1972) o ‘The Way We Were’ (‘Tal como éramos’, 1973), ‘Funny Lady’ (1975) ‘A Star is Born’ (‘Ha nacido una estrella’, 1976) o ‘The Prince of Tides’ (‘El príncipe de las mareas’, 1991).

Entre sus reconocimientos en el mundo del cine, ha ganado dos Oscar, a mejor actriz por ‘Funny Girl’ y a mejor canción original por ‘Evergreen’, del filme ‘A Star is Born’, y ocho Globos de Oro.