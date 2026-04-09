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En una conferencia de prensa dirigida por Thierry Frémaux e Iris Knobloch se reveló la selección oficial de la gala. (Foto: Julien De Rosa / AFP)
En una conferencia de prensa dirigida por Thierry Frémaux e Iris Knobloch se reveló la selección oficial de la gala. (Foto: Julien De Rosa / AFP)
Por Redacción EC

El Festival de Cannes 2026 anunció este jueves a las películas nominadas en sus diversas categorías, durante la tradicional conferencia de prensa que, por primera vez, se celebró en el Palacio Pathé. El encargado de dar a conocer los títulos fue Thierry Frémaux, delegado general de la competencia.

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