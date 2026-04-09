El Festival de Cannes 2026 anunció este jueves a las películas nominadas en sus diversas categorías, durante la tradicional conferencia de prensa que, por primera vez, se celebró en el Palacio Pathé. El encargado de dar a conocer los títulos fue Thierry Frémaux, delegado general de la competencia.

Cabe señalar que el Festival de Cannes 2026 se llevará a cabo del 12 al 23 de mayo y, como cada año, se realizará en el Palacio de Festivales de Cannes. Durante dos semanas, la ciudad disfrutará del mejor contenido cinematográfico. A continuación, la lista completa de nominados.

En una conferencia de prensa dirigida por Thierry Frémaux e Iris Knobloch se reveló la selección oficial de la gala. (Foto: Julien De Rosa / AFP)

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Conoce todas las películas nominadas al Festival de Cannes 2026, aquí:

Competición:

“Fatherland” - Pawel Pawlikowski.

“Histories parallèles” - Asghar Farhadi.

“Sheep in the Box” - Hirokazu Kore-eda.

“Amarga Navidad”- Pedro Almodóvar.

“El ser querido” - Rodrigo Sorogoyen.

“La bola negra” - Javier Calvo y Javier Ambrossi.

“The Man I Love”- Ira Sachs.

“Minotaur” - Andrey Zvyagintsev.

“Fjord” - Cristian Mungiu.

“Moulin” - László Nemes.

“All of a Sudden” - Ryusuke Hamaguchi.

“Nagi Notes” - Koji Fukada.

“Coward” - Lukas Dhont.

“Garance” - Jeanne Herry.

“La vie d’une femme” - Christine Bourgeois Tacquet.

“Histoires de la nuit” - Léa Mysius.

“Gentle Monster” - Marie Kreutzer.

“The Dreamed Adventur” - Valeska Grisebach.

“L’inconnue” - Arthur Harari.

“Hope” - Na Hong-Jin.

‘Notre salut’ - Emamanuel Marre.

Fuera de concurso:

“La Vénus électrique” - Pierre Salvadori (filme de inauguración, anunciado previamente).

“Her Private Hell” - Nicolas Winding Refn.

“Diamond” - Andy Garcia.

“Karma” - Guillaume Canet.

“L’objet du délit” - Agnes Jaoui.

“La Bataille de Gaulle: L’âge de fer” (primera parte) - Antonin Baudry.

“L’abandon” - Vincent Garenq.

Sesiones especiales:

“John Lennon: The Last Interview” - Steven Soderbergh.

“Avedon” - Ron Howard.

“Les survivants du Che” - Christophe Réveille.

“Les matins merveilleux” - Avril Besson.

“Rehearsal for a Revolution” - Pegah Ahangarani.

“L’affaire Marie-Claire” - Lauriane Escaffre e Yvo Muller.

“Cantona” - David Tryhorn y Ben Nicholas.

John Travolta presentará en el festival su primera película como director. (Foto: Instagram / Festival de Cannes)

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Proyecciones de media noche

“Roma Elastica” - Betrand Mandico.

“Full Phil” - Quentin Dupieux.

“Colony” - Yeon Sang-ho.

“Jim Queen” - Nicolas Athane y Marco Nguyen.

“Sanguine” - Marion Le Coroller.

Cannes Premiere:

“Propeller One-Way Night Coach” - John Travolta (anunciada previamente).

“El partido” - Juan Cabral y Santiago Franco.

“Kokurojo: The Samurai and the Prisoner” - Kiyoshi Kurosawa.

“Le bois de Clara” - Volker Schlondorff.

“La troisième nuit” - Daniel Auteuil.

Una cierta mirada:

“El deshielo” - Manuela Martelli.

“Soy tu animal materno” Valentina Mourel.

“La más dulce” - Laïla Marrakchi.

“Club Kid” - Jordan Firstman

“Teenage Sex and Death at Camp Miasma” - Jane Schoenbrun.

“Everytime”- Sandra Wollner.

“I’ll Be Gone in June” - Katharina Rivilis.

“Yesterday the Eye Didn’t Sleep” Rakan Mayasi.

“Elephants in the Fog” - Abhinash Bikram Shah.

“Ben’imana” - Marie-Clementine Dusabejambo.

“Le Corset” - Louis Clichy.

“Congo Boy” - Rafiki Fariala.

“All the Lovers in the Night” - Yukiko Sode.

“Quelques mots d’amour” - Rudi Rosenberg.

“Ula” - Viesturs Kairiss.