El Festival de Cannes 2026 anunció este jueves a las películas nominadas en sus diversas categorías, durante la tradicional conferencia de prensa que, por primera vez, se celebró en el Palacio Pathé. El encargado de dar a conocer los títulos fue Thierry Frémaux, delegado general de la competencia.
El Festival de Cannes 2026 anunció este jueves a las películas nominadas en sus diversas categorías, durante la tradicional conferencia de prensa que, por primera vez, se celebró en el Palacio Pathé. El encargado de dar a conocer los títulos fue Thierry Frémaux, delegado general de la competencia.
Cabe señalar que el Festival de Cannes 2026se llevará a cabo del 12 al 23 de mayo y, como cada año, se realizará en el Palacio de Festivales de Cannes. Durante dos semanas, la ciudad disfrutará del mejor contenido cinematográfico. A continuación, la lista completa de nominados.
“Propeller One-Way Night Coach” - John Travolta (anunciada previamente).
“El partido” - Juan Cabral y Santiago Franco.
“Kokurojo: The Samurai and the Prisoner” - Kiyoshi Kurosawa.
“Le bois de Clara” - Volker Schlondorff.
“La troisième nuit” - Daniel Auteuil.
Una cierta mirada:
“El deshielo” - Manuela Martelli.
“Soy tu animal materno” Valentina Mourel.
“La más dulce” - Laïla Marrakchi.
“Club Kid” - Jordan Firstman
“Teenage Sex and Death at Camp Miasma” - Jane Schoenbrun.
“Everytime”- Sandra Wollner.
“I’ll Be Gone in June” - Katharina Rivilis.
“Yesterday the Eye Didn’t Sleep” Rakan Mayasi.
“Elephants in the Fog” - Abhinash Bikram Shah.
“Ben’imana” - Marie-Clementine Dusabejambo.
“Le Corset” - Louis Clichy.
“Congo Boy” - Rafiki Fariala.
“All the Lovers in the Night” - Yukiko Sode.
“Quelques mots d’amour” - Rudi Rosenberg.
“Ula” - Viesturs Kairiss.
Cobertura completa de la ceremonia de los Premios Oscar 2026 celebrada en Los Ángeles. Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson se corona como gran ganadora de la noche con seis estatuillas, incluyendo mejor película y mejor dirección. Michael B. Jordan gana mejor actor por Los pecadores, mientras que Jessie Buckley se lleva el premio a mejor actriz por Hamnet.