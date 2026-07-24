De las tablas a la pantalla grande. “La Tribu”, una de las obras teatrales peruanas más comentadas de los últimos años, inicia su camino hacia los cines con el lanzamiento de su tráiler oficial y confirma su estreno para el próximo 8 de octubre en todas las salas del país.

La película, dirigida por Bruno Ascenzo y escrita por Italo Cordano, conserva el espíritu de la obra original y lleva al cine una historia donde el humor, la emoción y las tensiones familiares se mezclan en una reunión que promete ser tan divertida como caótica.

El tráiler muestra una reunión familiar que rápidamente se transforma en un escenario de viejos reclamos, secretos revelados y situaciones inesperadas. Lo que parecía ser una celebración tranquila termina convirtiéndose en una batalla emocional donde cada integrante de la familia deberá enfrentarse a sus propias verdades.

“La Tribu” lanza su tráiler oficial y confirma su fecha de estreno. (Foto: Difusión)

“La Tribu invita a conversar sobre temas que muchas veces pueden ser incómodos y difíciles de tratar, pero con risas y alguna que otra lágrima de por medio. Hemos hecho esta película con el mismo corazón que en el teatro, con las ganas de cuestionar lo que sabemos o creemos saber, lo que hemos aprendido y debemos desaprender, desde lo más íntimo que existe: la familia”, señala Bruno Ascenzo, director de la película.

“Esta película nos invita a mirar desde fuera una dinámica que bien (o mal) podría ser la nuestra, e intenta poner la lupa en la difícil tarea que aún tenemos pendiente: aprender a comunicarnos sin destruirnos, respetándonos todos por igual, ponderando las opiniones y la libertad de pensamiento del resto con empatía y sin agresiones, mirándonos frente a un espejo que ojalá nos lleve a reflexionar, y por qué no, mejorar como seres humanos y como sociedad”, agrega el director.

“La Tribu” lanza su tráiler oficial y confirma su fecha de estreno. (Foto: Difusión)

Uno de los grandes atractivos de esta adaptación es el regreso del elenco que conquistó al público en los escenarios. Carlos Carlín, Alejandra Guerra, Nicolás Galindo, Jely Reátegui, Diego Pérez, Óscar Meza, Alejandro Villagómez y Luciana Arispe vuelven a interpretar a los personajes que hicieron de “La Tribu” un fenómeno teatral.

A ellos se suma el actor italiano Pietro Sarubbi, conocido internacionalmente por interpretar a Barrabás en “La Pasión de Cristo” de Mel Gibson, quien se incorpora al reparto como ‘Davide’.

La cinta es una coproducción de Los Productores, con producción asociada de Phillip Chu Joy y LABO, y será distribuida por BF Distribution. El tráiler oficial ya se encuentra disponible en plataformas digitales y marca la cuenta regresiva para uno de los estrenos peruanos más esperados del año.