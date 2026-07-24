“La Tribu” lanza su tráiler oficial y confirma su fecha de estreno. (Foto: Difusión)
“La Tribu” lanza su tráiler oficial y confirma su fecha de estreno. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

De las tablas a la pantalla grande. “La Tribu”, una de las obras teatrales peruanas más comentadas de los últimos años, inicia su camino hacia los cines con el lanzamiento de su tráiler oficial y confirma su estreno para el próximo 8 de octubre en todas las salas del país.

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