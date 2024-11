Dilbert Aguilar ha denunciado un caso de mala praxis médica ocurrido durante su reciente internamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica privada. El artista fue hospitalizado en agosto debido a una complicación respiratoria provocada por una bacteria en los pulmones. A pesar de haber estado previamente en UCI sin ser intubado, en esta ocasión se le realizó el procedimiento sin justificación, lo que llevó a una situación crítica que pudo haber derivado en una traqueotomía innecesaria, según relató.

El cantante aseguró que, tras once días de tratamiento en la primera hospitalización, solo requirió una cánula de alto flujo. Sin embargo, durante su segundo ingreso, se produjo un conflicto entre el personal médico y los profesionales del centro hospitalario privado. “Estuve 11 días, pero ahí no me entubaron, solo estuve con una cánula de alto flujo, pero sí estaba en UCI. Y en esta otra oportunidad bueno, hicieron mala praxis conmigo, no era necesario que me entuben, el médico me dijo después”, dijo.

Tras ello, el cantante agregó: “El médico se peleó con la gente de la clínica y me sacaron de ahí, porque ellos me querían hacer una traqueotomía y el médico dijo por qué le tienen que hacer eso. Me sacaron de ahí y me llevaron donde sí pues estuve solo tres días en UCI. El primer me desentubaron, me pusieron una cánula de alto flujo. Dos días más y ya estaba...”. Como se recuerda, tras dejar la clínica privada, Aguilar fue internado en el Hospital Cayetano Heria hasta su recuperación.

A pesar de los desafíos, Aguilar también agradeció el apoyo que recibió de colegas y fans durante su hospitalización. Uno de sus seguidores donó S/ 10,000 para ayudar con sus tratamientos, gesto que el artista reconoció con gratitud. “Le agradezco de todo corazón, algún día le voy a pagar todo”, afirmó, mencionando además la solidaridad de otros artistas como Ernesto Pimentel, quien también mostró su respaldo.

El 4 de septiembre, Aguilar fue extubado y finalmente dado de alta el 13 del mismo mes en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. Su esposa, Jazmín Gutarra, confirmó su regreso a casa y que ahora sigue un riguroso plan de tratamiento. “Él está bajo los cuidados, con las terapias y tratamientos que tiene que seguir”, comentó. Tras su recuperación, el cantante ha reanudado su carrera musical, actuando en varios locales de Lima y provincias.