El cantante de cumbia Dilbert Aguilar inició su proceso de recuperación luego de ser sometido a una exitosa cirugía de reemplazo total de cadera en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud. El artista llegó de emergencia con una fractura subcapital desplazada que le generaba intenso dolor e impedía su movilidad.

Aguilar, conocido como el ‘Pequeño gigante de la cumbia’, agradeció la labor del equipo médico y destacó la calidad de la atención recibida. “Fue una operación compleja, pero los médicos son unos capos. Me siento bien y con esperanza”, señaló tras recibir la visita del presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego.

Al ingresar al hospital, el músico fue evaluado por especialistas en traumatología y anestesiología, además de un equipo técnico y de enfermería que acompañó cada etapa del proceso. Debido a la gravedad de la lesión, se decidió realizar un reemplazo articular de cadera para aliviar el dolor y evitar futuras complicaciones.

Dilbert Aguilar se recupera tras cirugía de cadera en el hospital Edgardo Rebagliati. (Foto: EsSalud) / NickolsTJ

¿Cómo fue la operación de Dilbert Aguilar?

La intervención estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario liderado por el Dr. Manuel Suyon Paniccia, jefe del Servicio de Reemplazos Articulares y Tumores Músculo-Esqueléticos. El especialista explicó que la operación consistió en retirar la cabeza femoral fracturada y colocar una prótesis no cementada con copa de doble movilidad, ideal para reducir el riesgo de luxación por los antecedentes de columna del paciente.

Tras la cirugía, Dilbert Aguilar expresó su agradecimiento al personal médico y aseguró estar listo para volver pronto a los escenarios.

MÁS INFORMACIÓN: Dilbert Aguilar detuvo concierto tras ser agredido con botella en pleno show

“He visto a muchos compañeros que se operaron de cadera y salieron espectaculares. A mí me han tratado de maravilla. Tengo que agradecer a los médicos, enfermeros y técnicos. Al doctor Acho, muchas gracias por todo el apoyo. Estoy feliz y listo para correr una maratón”, dijo entre risas. El artista será dado de alta en los próximos días.

Dilbert Aguilar se recupera tras cirugía de cadera en el hospital Edgardo Rebagliati. (Foto: EsSalud)

Por su parte, el presidente de EsSalud destacó que intervenciones como esta refuerzan el compromiso institucional de brindar atención de alta complejidad con excelencia profesional y calidez humana, ayudando a los pacientes a recuperar su calidad de vida.