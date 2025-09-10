¡En alerta! El popular cantante de cumbia Dilbert Aguilar reveló que por una caída previo a un concierto, le detectaron una seria lesión de cadera, misma que lo dejó inmovilizado y en silla de ruedas.

Asustado por la supuesta gravedad del accidente, pensó que era “una fractura”, ya que estaba inmovilizado, pero que, afortunadamente, tras recibir atención médica, se trataba de una fisura leve.

" Me asusté, porque pensé que era una fractura, no podía ni moverme, por eso tuve que ir al doctor. Gracias a Dios es solo una fisura, estoy con terapias, recuperándome” , dijo a Trome.

Dilbert Aguilar / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

El incidente ocurrió la semana pasada, impidiéndole presentarse en dos conciertos en Mazuko, Madre de Dios. Debido a eso, Aguilar se disculpó con sus seguidores mediante un video en redes sociales, sin contar los detalles del suceso.

“Esto no es culpa de la Municipalidad, ni del alcalde ni de los organizadores; es un accidente que pasó y me apena muchísimo”, agregó el cantante de 51 años, quien en 2024, enfrentó una severo cuadro de neumonía que lo llevó a UCI.

De ese modo, a pesar del accidente, el artista aseguró que no postergará sus compromisos y que los cumplirá estando en silla de ruedas, tal como ya se le ha visto en recientes conciertos.

“Voy a cumplir mis presentaciones con mi sillita de ruedas. Soy muy responsable con mi chamba” , contó Dilbert al ser entrevistado por ‘América Hoy’, aclarando además que “está recuperado” tras la caída.

Cabe mencionar que, hace algunos días, el cantante fue visto en el Hospital Cayetano Heredia, acompañado de su pareja, Jhazmín Gutarra, en lo que sería, una de sus terapias por la lesión.

Dilbert Aguilar en silla de ruedas ingresando al Hospital Cayetano Heredia | Foto: Instarándula