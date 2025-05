El cantante de cumbia Dilbert Aguilar se encuentra en el ojo de la tormenta luego de aparecer en un pódcast junto a su expareja, la modelo y exbailarina Claudia Portocarrero.

La aparición pública de ambos generó una fuerte reacción de Jhazmín Gutarra, esposa del artista, quien no dudó en expresar su incomodidad públicamente, indicando que se sentía burlada y poco respetada.

“Es una falta de respeto”: la esposa de Dilbert no se guarda nada

Jhazmín Gutarra se pronunció luego de enterarse del reencuentro entre su esposo y la Ñañita. En declaraciones para 'América Hoy', manifestó sentirse traicionada y desairada.

“Yo me siento como una mujer burlada. Me falta el respeto, no solo como mujer, sino como la mamá de su hija. Sabía cómo ella me hizo sentir cuando él estaba a punto de irse. Pero ya está, a veces estas cosas te abren los ojos” , señaló indignada.

Dilbert se defiende: “No hice nada malo”

Lejos de retractarse, Dilbert Aguilar minimizó el incidente y aseguró que su relación con Claudia es meramente fraternal y artística.

“Solo fui a un pódcast porque Claudia me invitó. Hicimos un bailecito para redes. Claudia es mi hermana, mi amiga de toda la vida. Nadie lo va a impedir, ni mi esposa ni mi hermana, solo Diosito” , dijo el cantante a Trome.

Además, enfatizó que no se considera un “tramposo” y que su esposa está malinterpretando la situación: “Ella no entiende cómo es esto. Yo estoy tranquilo. No he hecho nada malo y no tengo nada en contra de mi esposa. A veces la gente quiere que uno caiga, pero no lo lograrán”.

Dilbert Aguilar / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

MÁS INFORMACIÓN: Dilbert Aguilar descarta infidelidad en relación que tuvo con Claudia Portocarrero y revela el verdadero motivo por el que terminó su vínculo

¿Qué dijo Claudia Portocarrero?

Mientras tanto, Claudia Portocarrero decidió no responder directamente a Gutarra. En su lugar, utilizó sus redes sociales para compartir mensajes con tono reflexivo.

“Que las opiniones de los demás no alteren tu esencia. Solo tú sabes quién eres. Que nadie te haga dudar de tu valor”, publicó en una historia de Instagram.

En otra publicación más directa, escribió: “Obsesiónate contigo misma. Con tu crecimiento. Con tu poder, con tu paz (...) Deja de poner tu energía en personas o situaciones que no la merecen”.

Cabe precisar que, la entrevista con Claudia a Dilbert será publicada próximamente en su canal de YouTube, y se espera que genere aún más reacciones.

Claudia Portocarrero y su mensaje en redes mientras esposa de Dilbert Aguilar se enoja por encuentro.

¿Qué relación tienen Dilbert y Claudia?

Aguilar terminó su relación con Portocarrero en 2012, luego de diez años, debido al desgaste provocado por la convivencia constante en lo personal y profesional, según ha revelado.

Dijo también que actualmente mantienen un vínculo cercano y cordial, considerándose amigos y parte de la familia pese a su separación.