El reencuentro entre Dilbert Aguilar y su expareja Claudia Portocarrero en un podcast desató la fuerte reacción de la esposa del cantante, Jhazmin Gutarra, quien no dudó en manifestar públicamente su molestia.

Portocarrero, conocida como La Ñañita, sorprendió a sus seguidores al aparecer junto al artista de cumbia en un video de TikTok, donde ambos bailan al ritmo de la música, mostrando una evidente complicidad que no pasó desapercibida en redes sociales.

“Y porque ustedes lo pidieron. En la segunda emisión de nuestro podcast ‘Transformándonos’ nos acompaña ‘El pequeño gigante de la cumbia’, Dilbert Aguilar. Los esperamos este viernes a las 7 p. m. por nuestro canal de YouTube”, se anunció.

La reacción de Jhazmin Gutarra: “Me siento burlada como mujer”

Tras la difusión del video, Jhazmin Gutarra, actual pareja y madre de la hija menor de Aguilar, se pronunció visiblemente afectada durante una entrevista con ‘América Hoy’.

“Es una falta de respeto lo que ellos me están haciendo a mí”, declaró tajante, dejando entrever que no fue informada previamente de la participación de su esposo en el programa de Internet.

Gutarra explicó que no habría aprobado el encuentro si se lo hubiesen consultado. “Él sabe las cosas que han pasado. Las mentiras que ella ha salido a decir y yo me he quedado callada sin mostrar pruebas por él”, añadió.

Además, cuestionó el comportamiento de Claudia Portocarrero, recordando que actualmente está casada con el ciudadano neerlandés Michael Witkamp. “Ella como mujer, y todavía casada, le sigue el juego. Entonces, si yo fuese otra persona le llamo a su esposo y le digo lo que está haciendo” , sentenció.

MÁS INFORMACIÓN: Dilbert Aguilar cuenta por qué terminó con Claudia Portocarrero y revela que son amigos

“Dilbert me faltó el respeto como mujer y como madre”

De otro lado, Gutarra se mostró dolida por haberse enterado del reencuentro mediante las redes sociales. Consideró que si su esposo “tuviera un poquito de respeto o cariño” hacia ella, habría evitado aparecer públicamente con su expareja.

“Yo me siento, de verdad, burlada como mujer. Me faltó el respeto no solo a mí, sino a la mamá de su hija. Es triste enterarte a través de las redes. Eso es lo más triste”, concluyó.

Cabe precisar que, Dilbert Aguilar terminó su relación con Portocarrero en 2012, luego de diez años, debido al desgaste provocado por la convivencia constante en lo personal y profesional, según ha revelado.

Dijo también que actualmente mantienen una relación cercana y cordial, considerándose amigos y parte de la familia pese a su separación.