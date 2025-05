Cristian Rivero está de regreso en los escenarios con la segunda temporada de "Una semana nada más", comedia que dirige Ani Alva Helfer y coprotagonizada por Magdyel Ugaz y Armando Machuca.

Por ello, el actor contó que fue un reto emocional volver al teatro, luego de una década alejado de las tablas. Dijo también que, en su primera temporada con esta obra, enfrentó una fuerte ansiedad que incluso le dejó secuelas físicas.

“Tengo dermatitis que se activa con el estrés. El teatro siempre me gustó, pero me generaba mucha ansiedad. Incluso, una vez perdí la voz en un ensayo general por un ataque de pánico. Desde entonces, me alejé 13 años del teatro. Volver fue un reto personal” , comparte.

Además, Rivero explicó que el cierre de su ciclo televisivo le permitió reencontrarse con el escenario desde una perspectiva más madura y emocionalmente saludable.

“Aprendí a soltar el perfeccionismo. Antes me exigía demasiado, y eso me bloqueaba. Hoy entiendo que equivocarse también es parte del proceso” , aseguró.

La obra se estrena este 13 de junio en el Teatro Claretiano de San Miguel y las entradas ya están disponibles a través de Teleticket.

Afiche oficial de “Una Semana Nada Más”

¿De qué trata la comedia?

“Una semana nada más” es una comedia que retrata las tensiones en la convivencia de pareja a través de mentiras aparentemente inofensivas. Para Rivero, el tema es completamente identificable.

“Todos mentimos un poco. A veces decimos ‘sí voy’ cuando sabemos que no. Luego vienen las excusas, las bolas de nieve… como en la obra”, dijo.

La dinámica en escena con sus compañeros fue otro de los puntos altos para el actor. “Trabajar con Armando y Magdyel ha sido muy enriquecedor. Yo soy más estructurado, así que aprendo mucho de su espontaneidad”, añadió.

La obra cuenta con la producción de Gianella Neyra, pareja de Rivero, quien también ha sido un pilar en este proceso. “Nos apoyamos, nos damos espacios. A veces trabajamos mucho, pero también sabemos parar para buscar tiempo de calidad”, dijo emocionado.