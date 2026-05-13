Ahorrar puede convertirse en mucho más que un hábito financiero. Para decenas de peruanos también ha significado la posibilidad de acercarse a metas personales, cumplir proyectos familiares y abrir la puerta a oportunidades inesperadas. Esa es precisamente la premisa de “Atrapa tus Sueños”, el programa concurso impulsado por la Cuenta Ganadora BBVA, cuya gran final se realizará este 15 de mayo a las 6:00 p.m. en su canal de Youtube BBVA Perú.

El esperado evento reunirá a 10 participantes que obtuvieron su pase a la final tras los programas clasificatorios de la tercera temporada de la campaña. Todos ellos tendrán la chance de ingresar a la denominada Cabina Ganadora, una dinámica desarrollada en los estudios de América Televisión y conducida por Cristian Rivero, donde deberán atrapar, en apenas 30 segundos, uno de los tickets codificados que contienen premios desde S/50,000 hasta un pozo histórico de hasta S/10 millones.

Más allá de la emoción del momento, la propuesta busca reforzar un mensaje claro: el ahorro puede convertirse en una herramienta concreta para impulsar nuevos proyectos y transformar vidas. En total, más de 130 clientes ya han sido premiados a lo largo de las tres temporadas del programa.

Una final cargada de expectativa

La mecánica de la gran final ha sido diseñada para convertir cada participación en una experiencia llena de adrenalina. Uno a uno, los finalistas ingresarán a la Cabina Ganadora donde miles de tickets volarán a su alrededor mientras intentan capturar el premio que podría marcar un antes y un después en sus vidas.

Todos los participantes se llevarán un premio durante la gran final, consolidando una propuesta donde los hábitos financieros no solo generan intereses, sino también ocasiones reales para los clientes.

El programa combina entretenimiento y participación en vivo, convirtiéndose en una de las iniciativas más llamativas vinculadas a la educación financiera en el país. Además, el formato ha logrado posicionarse como una propuesta distinta dentro del sistema financiero al acercar este hábito a las personas desde una experiencia mucho más cercana y aspiracional.

La emoción no estará solo en la cabina

La campaña incorpora además una novedad importante en esta temporada: quienes sigan la transmisión en vivo también podrán participar por premios exclusivos entregados durante el programa. Para ello, solo deberán conectarse al streaming y contar con una Cuenta Ganadora BBVA activa.

De esta manera, el evento no solo busca premiar a los finalistas, sino también convertir la experiencia en una celebración compartida junto a miles de usuarios conectados en simultáneo.

La transmisión permitirá que los espectadores vivan de cerca cada momento de tensión y expectativa dentro de la Cabina Ganadora, mientras acompañan a los participantes en uno de los momentos más importantes del concurso.

Cuando ahorrar también abre oportunidades

La Cuenta Ganadora BBVA permite generar nuevas opciones mientras los clientes fortalecen sus hábitos financieros. Además de brindar acceso a sorteos y experiencias, ofrece beneficios como generación de intereses y cero costo de mantenimiento al mantener el saldo promedio requerido.

Asimismo, mientras mayor sea el saldo acumulado, mayores serán las opciones de clasificar y avanzar dentro de la dinámica del programa. Esto busca incentivar una cultura de planificación financiera como herramienta para alcanzar metas personales y desarrollar nuevos proyectos.

“Atrapa tus Sueños” ha logrado consolidarse como una propuesta que mezcla entretenimiento y educación financiera, demostrando que las finanzas personales también pueden conectar con las personas desde experiencias cercanas y aspiracionales.

Este viernes 15 de mayo, los finalistas tendrán frente a ellos apenas unos segundos para elegir el ticket que podría cambiar sus vidas. Y, al otro lado de la pantalla, miles de espectadores también podrán sumarse a una noche donde la expectativa, los premios y las oportunidades se encontrarán en un mismo escenario.

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