La sanción impuesta fue de 11.6 UIT, equivalente a S/63.800. Foto: GEC.
La sanción impuesta fue de 11.6 UIT, equivalente a S/63.800. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) de Indecopi confirmó, en segunda y última instancia administrativa, la sanción de 11.6 UIT, equivalente a S/63.800, impuesta al Banco BBVA Perú, por realizar una llamada telefónica con fines publicitarios a un consumidor de Cajamarca, sin contar con su consentimiento expreso y pese a que éste había solicitado el cese de dichas comunicaciones y que sea retirado de la base de datos.

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