Indecopi mencionó que iniciaron la evaluación formalmente en respuesta a una solicitud legal presentada por Ositrán. (Imagen: Andina)
Indecopi mencionó que iniciaron la evaluación formalmente en respuesta a una solicitud legal presentada por Ositrán. (Imagen: Andina)
Por Redacción EC

El Poder Judicial declaró válidas y constitucionales las actuaciones técnicas de Indecopi y confirmó que la evaluación de las condiciones de competencia en el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (TPMCH) no vulnera los derechos contractuales de la empresa, declarando infundada en primera instancia la demanda constitucional de amparo interpuesta por la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. contra Indecopi.

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