Este tope alcanza ahora el 51.0% a partir del 1 de julio de 2026. Foto: GEC.
Este tope alcanza ahora el 51.0% a partir del 1 de julio de 2026. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Banco Central de Reserva (BCR) aprobó una modificación a los límites de inversión de los fondos administrados por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP). De esta manera, se incrementa el porcentaje máximo que estos pueden destinar a instrumentos emitidos en el exterior.

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