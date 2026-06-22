La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó la organización de Sanitas Seguros S.A., una nueva compañía que busca ingresar al mercado peruano de seguros de vida respaldada por el grupo colombiano Keralty, propietario de Sanitas.

La medida fue oficializada mediante la Resolución SBS N.° 1650-2026 y constituye el primer paso para que la empresa pueda operar en el sistema asegurador peruano. Sin embargo, antes de iniciar actividades, la compañía deberá obtener una autorización de funcionamiento y acreditar ante la SBS que cumple con los requisitos regulatorios, operativos y de control exigidos por la normativa.

Según el plan de negocios presentado al regulador, Sanitas Seguros buscará posicionarse principalmente en productos vinculados a riesgos laborales, como el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) y el seguro Vida Ley. La estrategia estará dirigida a empresas medianas, clientes de EPS Sanitas y zonas donde el grupo ya mantiene presencia.

La nueva aseguradora contará con una estructura accionaria liderada por Inversiones en Salud, holding local del grupo Keralty en el Perú, que tendrá el 99,99% de participación. El porcentaje restante corresponderá a EPS Sanitas.

Keralty ya opera en el país a través de empresas vinculadas al sector salud, entre ellas EPS Sanitas, Prestadora de Servicios de Salud, Keralty Salud e Inversiones en Salud. Además, participa en el mercado asegurador colombiano mediante Colsanitas Seguros.

La SBS destacó que esta autorización representa el primer expediente aprobado por la Coordinación Ejecutiva de Organización de Empresas (CEO), unidad creada en abril de este año para agilizar el ingreso de nuevas entidades a los sistemas financiero, de seguros y privado de pensiones. Según informó el regulador, la autorización fue emitida en 79 días desde la recepción completa de la documentación presentada por la empresa.

La entidad supervisora precisó que el inicio efectivo de operaciones dependerá del cumplimiento de las condiciones regulatorias establecidas y de la obtención de la autorización final de funcionamiento.