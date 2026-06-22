La autorización fue otorgada por la SBS en una primera etapa previa al inicio de operaciones. | Foto: Andina
La autorización fue otorgada por la SBS en una primera etapa previa al inicio de operaciones. | Foto: Andina
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó la organización de Sanitas Seguros S.A., una nueva compañía que busca ingresar al mercado peruano de seguros de vida respaldada por el grupo colombiano Keralty, propietario de Sanitas.

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