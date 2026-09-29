En el Perú, el grupo mantiene presencia desde 2008 a través de empresas vinculadas a la administración de fondos, la intermediación de valores y otros servicios financieros especializados. Foto: GEC.
En el Perú, el grupo mantiene presencia desde 2008 a través de empresas vinculadas a la administración de fondos, la intermediación de valores y otros servicios financieros especializados. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó el funcionamiento de Banco BTG Pactual Perú S.A., entidad bancaria orientada a atender principalmente a clientes de los segmentos corporativo, gran empresa e institucional.

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