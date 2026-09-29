La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó el funcionamiento de Banco BTG Pactual Perú S.A., entidad bancaria orientada a atender principalmente a clientes de los segmentos corporativo, gran empresa e institucional.

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Esta autorización constituye un nuevo avance para el fortalecimiento del sistema financiero peruano, al incorporar una nueva empresa bancaria especializada en la atención de empresas corporativas e inversionistas institucionales, contribuyendo a ampliar la oferta de servicios financieros, fortalecer la competencia en el sistema financiero y promover el desarrollo de nuevos servicios dentro del marco regulatorio y prudencial establecido por la SBS.

Con esta autorización, aprobada mediante Resolución SBS N.°02364-2026, Banco BTG Pactual Perú podrá iniciar operaciones en el país, desarrollando actividades de banca corporativa, tesorería y banca de inversión dirigidos a empresas. La entidad operará desde su oficina principal ubicada en el distrito de San Isidro, Lima.

Cabe precisar que el Banco BTG Pactual Perú S.A. forma parte de Grupo BTG Pactual, conglomerado financiero internacional con presencia en once países y más de cuatro décadas de trayectoria en la prestación de servicios financieros.

La entidad bancaria es originaria de Brasil y tiene presencia en los principales centros financieros de América Latina, incluidos Chile, Colombia, México, Argentina. Banco BTG Pactual Perú cuenta con presencia en Estados Unidos y en mercados europeos (Reino Unido, Portugal, España y Luxemburgo). Por capitalización bursátil, se ubica entre los 5 bancos más grandes de América Latina. En el Perú, el grupo mantiene presencia desde 2008 a través de empresas vinculadas a la administración de fondos, la intermediación de valores y otros servicios financieros especializados.