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La Resolución Suprema es refrendado por el presidente del Perú, José María Balcázar, el titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo y el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña. Foto: GEC.
La Resolución Suprema es refrendado por el presidente del Perú, José María Balcázar, el titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo y el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Gobierno, mediante el Decreto Supremo N° 107-2026-EF, autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público, durante el Año Fiscal 2024, a concertar una operación de endeudamiento externo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar la transformación digital del Banco de la Nación.

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