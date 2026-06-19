El Gobierno, mediante el Decreto Supremo N° 107-2026-EF, autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público, durante el Año Fiscal 2024, a concertar una operación de endeudamiento externo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar la transformación digital del Banco de la Nación.

“Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General del Tesoro Público, durante el Año Fiscal 2024, a concertar una operación de endeudamiento externo con un organismo multilateral o agencia oficial, destinada a financiar parcialmente un proyecto de inversión para la transformación digital del Banco de la Nación“, señala el documento.

La operación es por US$40 millones destinada a financiar parcialmente el proyecto de inversión “Mejoramiento de los servicios financieros del Banco de la Nación a nivel nacional”, a ser ejecutado por el Banco de la Nación.

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Además, se autoriza a la directora general de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, a suscribir en representación de la República del Perú, los documentos que se requieran para implementar lo dispuesto en el presente Decreto Supremo.

La Resolución Suprema es refrendado por el presidente del Perú, José María Balcázar, el titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo y el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña.