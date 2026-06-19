En su primer año de operación comercial, el Puerto de Chancay ha movilizado unos US$3.600 millones en valor de importaciones , sostuvo Song Yang, embajador de China en Perú.

La autoridad diplomática agregó que en ese periodo se han generado ingresos tributarios por S/1.600 millones con el terminal portuario, inaugurado en noviembre de 2024 y que opera comercialmente desde junio de 2025.

El movimiento de contenedores, además, superó los 502.646 TEU, medida equivalente a un contenedor de 20 toneladas, desde el inicio de sus operaciones.

“El movimiento de contenedores supera los 500 mil TEU, la carga a granel alcanza las 2,4 millones de toneladas y gestiona 42.000 vehículos de diversas marcas internacionales”, expresó.

La reducción de tiempo de 45 a 23 días de trayecto entre Shanghái y Chancay ha beneficiado a las agroexportaciones de alto valor agregado, indicó.

Es así que los arándanos, las uvas, paltas y otros productos frescos de alta calidad representan el 50% de las mercancías que se exportan por el puerto, explicó.

Chancay, Perú. Jueves, 17 de Junio del 2026 Vista del Mega Puerto de Chancay durante un recorrido por el terminal al cumplirse un año de su entrada en funcionamiento. La infraestructura portuaria es operada por la empresa china COSCO Shipping y constituye uno de los principales proyectos logísticos del país. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec / Mario Zapata N.

Jason Guillén, gerente general adjunto de Cosco Shipping Ports Chancay Perú, agregó que también el pescado, los langostinos, plátanos y las cerezas también se vienen exportando desde este terminal portuario hasta el mercado asiático.

La relación comercial entre Perú y China, complementó el embajador, alcanzó un comercio bilateral de US$ 50.900 millones en el 2025 y se espera supera los US$60.000 millones este 2026.

“China está dispuesta a trabajar junto con el Perú y otros países latinoamericanos para implementar cinco obras de la construcción de la comunidad de futuro compartido China-América Latina y el Caribe”, expresó.

La operación

Guillén explicó que entre enero y mayo de 2026 se atendieron 170 naves en el Puerto del Chancay, lo que significa un aumento del 44% frente al mismo periodo de 2025.

De forma desagregada, indicó que en ese periodo de tiempo, se elevó en 51% el movimiento de naves portacontenedores, en 20% las embarcaciones a granel y en 100% las naves Ro-Ro (traslado de vehículos y maquinaria pesada).

Además, se incrementó la cantidad de toneladas movilizadas en 74%, señaló.

A nivel operativo, la productividad en grúas aumentó un 10%, sostuvo.

El Puerto de Chancay cumplió un año de operaciones comerciales. (Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec) / Mario Zapata N.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) estimó que este puerto llegará a movilizar medio millón de TEU en todo el 2026, señaló Jorge Chávez, gerente general de la APN.

¿Cuándo se tiene contemplado iniciar la segunda etapa de inversiones del puerto? Ello dependerá de la demanda del mercado, según Guillén.

“Son 4 etapas del proyecto. El mercado nos dirá en qué momento podemos gatillar la segunda etapa” dijo a El Comercio.

Actualmente el puerto tiene una capacidad de 1,5 millones de TEU y 6 millones de toneladas, recordó.

Rutas

Además de la ruta directa entre Chancay y Shanghái, hay otra ruta entre ambos puertos teniendo como punto de conexión a Manzanillo (México), señaló Guillén.

También hay rutas alimentadoras generadas por las navieras que pertenecen a la Ocean Alliance -de la cual Cosco Shipping es parte- y que se conectan con Panamá, Colombia, Ecuador y Chile

“Estás rutas alimentadoras han hecho que el Puerto de Chancay tenga el 55%, tanto exportación como importación, de carga de trasbordo”, indicó.