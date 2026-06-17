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De acuerdo con la compañía, ofertó bonos a 10 años con una tasa de interés del 5.350% en una oferta pública registrada y se espera que la transacción se cierre aproximadamente el 24 de junio de 2026. Foto: Andina/El Comercio/composición GEC
De acuerdo con la compañía, ofertó bonos a 10 años con una tasa de interés del 5.350% en una oferta pública registrada y se espera que la transacción se cierre aproximadamente el 24 de junio de 2026. Foto: Andina/El Comercio/composición GEC
Por Redacción EC

Southern Copper Corporation emitirá bonos por un monto total de 1250 millones de dólares como estrategia para financiar el desarrollo del proyecto Tía María. La compañía, uno de los mayores productores integrados de cobre del mundo, busca fortalecer sus recursos para continuar con sus proyectos de expansión en Perú y otros fines corporativos.

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