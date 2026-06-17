Southern Copper Corporation emitirá bonos por un monto total de 1250 millones de dólares como estrategia para financiar el desarrollo del proyecto Tía María. La compañía, uno de los mayores productores integrados de cobre del mundo, busca fortalecer sus recursos para continuar con sus proyectos de expansión en Perú y otros fines corporativos.

De acuerdo con la compañía, ofertó bonos a 10 años con una tasa de interés del 5.350% en una oferta pública registrada y se espera que la transacción se cierre aproximadamente el 24 de junio de 2026. La emisión, que fue suscrita y registrada formalmente, constituirá obligaciones no garantizadas de Southern Copper y tendrá la misma prelación de pago que otras deudas no garantizadas y no subordinadas de la empresa.

“La finalidad de los recursos netos obtenidos de esta oferta será usados por Southern Peru Copper Corporation, Sucursal del Perú, para el desarrollo del proyecto Tía María, el financiamiento del programa de inversiones de capital de SPCC y/u otros fines corporativos”, explicó la compañía en una nota de prensa.

Minem comentó los avances en los proyectos mineros más importantes, pero aclaró que las fechas de inicio dependen de las empresas.

La operación contó con la participación de bancos internacionales como BofA Securities, Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC, quienes actuaron como coordinadores globales y agentes colocadores conjuntos, además de Barclays Capital Inc. y Santander US Capital Markets LLC.

En ese sentido, la compañía remarcó que la oferta se realizó bajo una declaración de registro eficaz y que los inversores interesados pueden acceder a los documentos relacionados a través de la SEC en la plataforma EDGAR o solicitarlos directamente con los bancos coordinadores.

Southern Copper, que es 88.9% propiedad de Grupo México, destacó su posición como uno de los principales productores de cobre a nivel mundial y resaltó que actualmente cuenta con las mayores reservas de cobre de la industria. Además, operan en México y Perú, y llevan a cabo actividades de exploración en Argentina, Chile, México y Perú.

“Consideramos que actualmente tenemos las mayores reservas de cobre de la industria”, afirmó la compañía, que cotiza en las bolsas de Nueva York y Lima.