El Gobierno presentó las primeras carteras sectoriales que podrán ejecutarse mediante el nuevo mecanismo de Servicios por Impuestos (SxI), modalidad incorporada al esquema de Obras por Impuestos (OxI) que permitirá financiar intervenciones en salud, educación, saneamiento y planificación urbana con participación de empresas privadas.

A diferencia del esquema tradicional de OxI, orientado principalmente a infraestructura, la nueva modalidad permitirá financiar servicios públicos específicos, como acciones para combatir la anemia y el dengue, abastecimiento temporal de agua potable, intervenciones en infraestructura educativa y planes de desarrollo urbano.

Durante el evento “Servicios por Impuestos: Nuevas oportunidades para el desarrollo”, organizado por ProInversión, representantes de los ministerios de Salud, Educación y Vivienda detallaron las primeras listas de servicios priorizados habilitados bajo esta modalidad. Asimismo, los gobiernos regionales de Puno y Huancavelica presentaron proyectos que buscan atraer inversión privada mediante OxI.

La directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, Denise Miralles Miralles, destacó que la principal innovación incorporada al reglamento es la posibilidad de financiar servicios públicos, los cuales se suman a las inversiones tradicionales y a las actividades de operación y mantenimiento ya contempladas en el mecanismo.

“Culturalmente a veces valoramos mucho la inauguración de una obra, pero no nos enfocamos en que las obras, solo por ser inauguradas, no sirven; sirven cuando funcionan y cuando funcionan siempre”, afirmó.

Miralles indicó que la modalidad de OxI ha movilizado más de S/21.700 millones durante sus 18 años de funcionamiento. Asimismo, señaló que al cierre de junio las adjudicaciones acumuladas alcanzaban S/4.633 millones, cifra que se acerca a los S/5.230 millones adjudicados durante todo el año anterior.

El Ministerio de Salud priorizó 14 servicios vinculados a anemia, dengue, cáncer, salud materno neonatal y salud digital para su ejecución mediante Servicios por Impuestos.(Foto: Andina)

El Ministerio de Salud presentó una cartera de 14 servicios agrupados en cinco ejes: anemia y malnutrición, dengue y arbovirosis, oncología y detección de cáncer, salud materno neonatal y salud digital. Las intervenciones incluyen atención integral para niños, adolescentes y gestantes, acciones de prevención y respuesta frente al dengue, unidades móviles de mamografía, traslado y alojamiento de pacientes oncológicos, traslado asistido de gestantes y neonatos de alto riesgo, y atención mediante tecnologías digitales en zonas de frontera.

Marita de los Ríos Guevara, ejecutiva adjunta del Despacho Viceministerial de Salud Pública del Ministerio de Salud, señaló que estas intervenciones buscan reducir brechas en zonas rurales, de frontera y de difícil acceso. Asimismo, adelantó que el sector prevé iniciar la implementación del mecanismo en diez regiones priorizadas.

Por su parte, la viceministra de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Sandra Ramírez Méndez, informó que el sector ha identificado tres líneas prioritarias de intervención mediante Servicios por Impuestos. La primera corresponde a 5.000 locales educativos que requieren demolición parcial de infraestructura en riesgo de colapso, retiro de escombros e instalación de espacios provisionales para garantizar la continuidad del servicio educativo. La segunda comprende 20.261 instituciones educativas con deficiencias en sus sistemas eléctricos, mientras que la tercera involucra a 954 locales que necesitan acondicionamiento térmico para enfrentar heladas y friajes.

La funcionaria recordó además que el Ministerio de Educación cuenta con una cartera de 34 proyectos ejecutados o promovidos mediante OxI, con inversiones superiores a S/1.500 millones y beneficios para más de 109.000 estudiantes.

Uno de los servicios priorizados permitirá financiar el abastecimiento temporal de agua potable en localidades rurales mientras se desarrollan proyectos definitivos.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento presentó dos servicios priorizados. El primero consiste en diagnósticos integrales para proyectos de agua y saneamiento rural, incluyendo evaluación de fuentes hídricas, aspectos técnicos y condiciones ambientales. El segundo permitirá financiar el abastecimiento temporal de agua potable en localidades rurales mientras se desarrollan proyectos definitivos de infraestructura.

Darwin Pascual de Pinto, director general de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento del ministerio, explicó que el objetivo es atender de manera inmediata a poblaciones que actualmente carecen de acceso al servicio mientras avanzan los estudios y las inversiones de largo plazo.

El sector Vivienda también presentó la incorporación de instrumentos de planificación territorial y urbana dentro del nuevo esquema. José Antonio Cerrón, director general de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo, señaló que los Servicios por Impuestos permitirán financiar planes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano para municipalidades que carecen de recursos técnicos o financieros para elaborarlos.

Según indicó, en los últimos 20 años las ciudades del país crecieron 39%, pero el 93% de esa expansión se produjo de manera informal. Además, solo el 7% de las ciudades cuenta con planificación urbana consolidada y apenas el 33% de las provincias dispone de un Plan de Acondicionamiento Territorial.

“Al poder usar el mecanismo de OxI para generar planes de acondicionamiento territorial o de desarrollo urbano, se cierra el ciclo”, afirmó Cerrón.

Los gobiernos regionales de Puno y Huancavelica presentaron proyectos de salud, transporte, educación y desarrollo productivo para ser ejecutados mediante Obras por Impuestos. (Foto: Andina)

Carteras regionales

Los gobiernos regionales de Puno y Huancavelica presentaron proyectos priorizados para ser ejecutados mediante OxI.

El gobernador regional de Puno, Richard Hancco Soncco, expuso una cartera que incluye el Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, con una inversión viable de S/759 millones; el Hospital de Yunguyo, con S/225 millones; y una carretera estratégica entre Chiguata y Santa Lucía, entre otros proyectos vinculados a salud, transporte, educación y seguridad ciudadana. También anunció una iniciativa para equipar patrulleros como mini laboratorios destinados a labores de criminalística.

Por su parte, Juan Gomero, director regional de Cooperación Técnica Internacional e Interinstitucional del Gobierno Regional de Huancavelica, presentó proyectos relacionados a salud, educación, conectividad vial, turismo y desarrollo productivo. Entre ellos destacan los hospitales de Guaytará, con una inversión de S/117 millones, y Churcampa, con S/112 millones; la adquisición de ambulancias para 33 establecimientos de salud; el mejoramiento de carreteras en la provincia de Angaraes; y proyectos de infraestructura educativa.

El funcionario destacó además que, en coordinación con el Ministerio de Salud, la región ha logrado reducir los niveles de anemia y desnutrición infantil en alrededor de 20%.

ProInversión añadió que las listas de servicios priorizados podrán ampliarse conforme los sectores identifiquen nuevas necesidades y oportunidades de intervención.