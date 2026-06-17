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Resumen

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El Gobierno presentó las primeras carteras sectoriales que podrán ejecutarse mediante el nuevo mecanismo de Servicios por Impuestos (SxI), modalidad incorporada al esquema de Obras por Impuestos (OxI) que permitirá financiar intervenciones en salud, educación, saneamiento y planificación urbana con participación de empresas privadas.

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