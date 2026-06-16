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Resumen

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(Foto referencial: Lino Chipana / Archivo)
(Foto referencial: Lino Chipana / Archivo)
/ LINO CHIPANA OBREGÓN
Por Christian Silva

En abril, la economía registró un crecimiento de 3,73% frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).