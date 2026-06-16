En abril, la economía registró un crecimiento de 3,73% frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Se trata de la cifra más alta en los primeros cuatro meses del año.

Según el reporte, el sector con mayor crecimiento en abril fue construcción (12,88%).

Esto se debe a un incremento en el consumo interno de cemento (13,92%) relacionado a la ejecución de proyectos de infraestructura para la minería, telecomunicaciones, comercial, servicios, entre otros.

A su vez, aumentó el avance físico de obras públicas (11,22%) por trabajos de infraestructura vial, servicios básicos y construcción de edificios no residenciales, aunque se redujo la inversión en obras de prevención de riesgos.

¿Cuáles son las novedades para el sector construcción en Perú? (Foto: MVCS)

Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), también destacó el crecimiento en comercio, de 7,31%.

“Es su mejor resultado desde marzo de 2022. Hubo una aceleración fuerte de este sector y que se suma al dinamismo que se estaba manteniendo sólido en las actividades vinculadas al consumo. Le da la solidez a estos sectores no primarios frente a los primarios, que vienen retrocediendo por tercer mes consecutivo”, sostuvo.

Según el IPE, el PBI no primario registró un crecimiento de 5,2% en abril.

Por su parte, César García, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), precisó que tanto la construcción como el comercio son sectores que no necesariamente mantienen empleos de calidad, sino más bien de baja productividad.

Por otra parte, el sector de minería e hidrocarburos registró una caída de 3,24% y el agropecuario, de 1,64%.

Herrera señaló que en la minería, hay empresas que han tenido una menor recuperación de minerales por una baja ley.

A su vez, indicó que no se han dado nuevas operaciones mineras.

En el caso del sector hidrocarburos, indicó que su resultado se debe a mantenimientos programados en plantas o lotes, como el mantenimiento de Planta Melchorita.

Asimismo, para el caso del agro, señaló que hubo un fuerte retroceso en la producción de aceituna en el sur y de papa.

García añadió que la caída en el subsector agrícola, de 3,33%, puede impactar en la disponibilidad de alimentos para la población.

Expectativas

¿Se puede mantener este ritmo de crecimiento en el segundo trimestre del año? Para Herrera, la economía podría mostrarse por encima de 3,5%, impulsada por los sectores no primarios.

Asimismo, sostuvo que el sector construcción podría no crecer a doble dígito en mayo, aunque sí podría registrar un aumento por encima del 4%, dependiendo de lo que ocurra con las obras públicas.

García recordó que el consenso entre distintas entidades proyecta un crecimiento económico de entre 3% y 3,5%. Sin embargo, consideró que un crecimiento auspicioso, como ocurrió en abril, no significa una mayor reducción de la pobreza.

Esto se debe a que la reducción de pobreza en el 2025 (de 1,7 puntos porcentuales frente al 2024) fue baja, consideró. “La respuesta tiene que ver más con la calidad del crecimiento”, apuntó.

Agregó que un tema importante a considerar es el Fenómeno del Niño, señalando que este evento climatológico tendría una mayor incidencia entre noviembre de 2026 y enero de 2027, afectando a sectores como el agro, la pesca y la manufactura.

Fenómeno El Niño. (Foto: Andina)

Empleo

Por otra parte, el IPE destacó que el empleo en Lima Metropolitana, en el trimestre móvil marzo-abril-mayo, registró su mayor crecimiento desde el 2010, con un aumento de 6,7%. Esto sin considerar el periodo postpandemia.

Herrera indicó que entre marzo y mayo, el mercado laboral ha generado ligeramente más empleo de calidad que subempleo.

Asimismo, el IPE indicó que el empleo juvenil creció 4,4% en el trimestre móvil frente al mismo periodo de 2025. No obstante, precisó que hay una brecha de más de 140.000 jóvenes empleados frente a los niveles prepandemia.

En ese sentido, García comentó que la informalidad en el empleo juvenil en la capital es mayor que a nivel nacional.

En ese sentido, sostuvo que el siguiente gobierno debe mejorar el empleo de calidad y combatir la informalidad, así como evaluar políticas públicas que promuevan el trabajo juvenil. En este último aspecto, indicó que se debe mejorar la educación universitaria y técnica.