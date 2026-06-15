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16 JUNIO 2017 JULIO VELARDE PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA FOTOS EDUARDO CAVERO. (Foto: GEC)
16 JUNIO 2017 JULIO VELARDE PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA FOTOS EDUARDO CAVERO. (Foto: GEC)
/ EDUARDO CAVERO
Por Christian Silva

Durante la conferencia de prensa del Programa Monetario de junio, Armas explicó que este dinamismo se debe a que las importaciones de bienes y de capitales crecieron 24,6% en abril y mayo, y el consumo interno de cemento 11,3%.

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