El ritmo de crecimiento que la inversión privada mostró en el primer trimestre se habría mantenido en abril y mayo, sostuvo Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Durante la conferencia de prensa del Programa Monetario de junio, Armas explicó que este dinamismo se debe a que las importaciones de bienes y de capitales crecieron 24,6% en abril y mayo, y el consumo interno de cemento 11,3%.

En la conferencia, Armas agregó que el próximo lunes se publicará el dato del producto bruto interno de abril; se ha observado una demanda interna fuerte, en particular el PBI no primario.

Agregó que también se vienen observando los efectos del Fenómeno del Niño, como la caída de la producción pesquera. Indicó que aún se espera un nuevo comunicado de las entidades correspondientes sobre una nueva actualización del pronóstico climatológico.

Por otra parte, ante la consulta sobre una eventual medida del Ejecutivo por un alza en el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), Armas indicó que en su debido momento se valorará el impacto que puede tener este presunto cambio tributario.

“Típicamente, cuando se da un aumento de impuestos, es un efecto de una sola vez en el nivel del precio del producto afectado. De ahí eso se disipa. Habría que ver las medidas específicas que se están pensando realizar en la política fiscal”, señaló.

En otro momento, Armas sostuvo que, a la espera de los resultados electorales, se han observado “situaciones de volatilidad” en los mercados financieros. Además, se ha registrado demanda por bonos soberanos.

Agregó que el superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos en el primer trimestre fue de 4,8% y que ritmo anual llegó al 4,3%, cifras mayores a la proyección de 3,5% de superávit para este año.

“Eso implica una oferta de dólares en la economía”, acotó.