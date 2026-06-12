El gobierno de José María Balcázar estaría preparando una propuesta para elevar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), ampliar el mecanismo de percepción del Impuesto General a las Ventas (IGV) y reducir la tasa del ‘drawback’ –restitución arancelaria– de 3% a 1%. Así lo señalaron diversos gremios empresariales a través de comunicados publicados este viernes, en los que indicaron que las eventuales disposiciones afectarían la competitividad y el crecimiento económico del país.

Por ejemplo, la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP) sostuvo que estas modificaciones generarían un alza en los precios de los productos de consumo masivo, además de elevar la inflación y promover el contrabando.

A su vez, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) señaló que un alza en el ISC tendría un efecto regresivo en la población más vulnerable.

Por su lado, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) indicó que las medidas apuntarían a incrementar la recaudación fiscal y añadió que el deterioro de las cuentas públicas responde en buena medida a los proyectos aprobados por el Congreso que generan presión al gasto público.

Así, junto a otros gremios como la Asociación de Exportadores (Adex), la Sociedad Nacional de Industrias, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú y Perucámaras, firmaron un comunicado conjunto en contra del proyecto del Ejecutivo.

En el documento también se mencionan afectaciones a la renovación del parque automotor y las exportaciones no tradicionales.

Este Diario se comunicó con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el tema, pero al cierre de esta edición, no se tuvo respuesta.

Situación

Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, comentó que existe un borrador de Decreto Supremo sobre el tema. En este documento, se consideran la reducción del ‘drawback’ desde el 1 de julio.

También se plantearía elevar el ISC de las bebidas no alcohólicas de bajo o moderado nivel de azúcar, e incorporar a los pollos vivos en el régimen de percepción del IGV, agregó. Además, el Decreto elevaría la tasa del ISC para las bebidas alcohólicas de acuerdo al grado alcohólico, sostuvo.

“Un gobierno de transición o al que le quedan un par de meses no debería establecer medidas de política tributaria. Hacerlo así, a mitad de año, vulnera la predictibilidad para las empresas, familias y negocios que revisan sus inversiones y contratos”, comentó.

Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), coincidió en que no es un buen momento para realizar cambios de tamaña magnitud a semanas de que asuma el nuevo gobierno electo.

A su vez, Carlos Casas, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico (UP), sostuvo que está pendiente aclarar si se aplicarán impuestos a bienes nuevos o si serán se aplicarán alzas.

Agregó que la eventual medida busca equilibrio fiscal, a costa de aumentar los impuestos de quienes ya tributan formalmente.

“Probablemente podemos tener problemas para cumplir con las reglas fiscales. Este año empiezan varios incrementos de gastos”, indicó.

Asimismo, explicó que en el caso del ISC, este impuesto representa entre el 5% y 6% de la recaudación tributaria, por lo que no generaría un impacto fuerte en los ingresos fiscales.