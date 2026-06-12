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Resumen

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Carlos Casas, profesor e Investigador de la UP, indicó que de aprobarse la medida, aumentaría el contrabando de cigarros y licores. (Foto: Freepik)
Carlos Casas, profesor e Investigador de la UP, indicó que de aprobarse la medida, aumentaría el contrabando de cigarros y licores. (Foto: Freepik)
Por Christian Silva

El gobierno de José María Balcázar estaría preparando una propuesta para elevar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), ampliar el mecanismo de percepción del Impuesto General a las Ventas (IGV) y reducir la tasa del ‘drawback’ –restitución arancelaria– de 3% a 1%. Así lo señalaron diversos gremios empresariales a través de comunicados publicados este viernes, en los que indicaron que las eventuales disposiciones afectarían la competitividad y el crecimiento económico del país.