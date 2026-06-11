El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) informó que su directorio acordó mantener la tasa de interés de referencia en 4,25% para junio.

Cabe mencionar que esta cifra se mantiene desde setiembre de 2025.

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Mediante un comunicado, la entidad informó que esta decisión toma en cuenta la inflación mensual de mayo, que fue de -0,16%, principalmente ante los menores precios de algunos alimentos. Asimismo, la inflación interanual se ubicó en 3,9% en mayo.

Agregó que este indicador se ubicaría alrededor del 2% en el 2027.

Además, el BCR consideró que las expectativas de inflación a 12 meses pasaron de 2,8% a 2,9% en mayo, manteniéndose en el rango meta.

Otro factor fue que se mantiene elevado el riesgo global por el conflicto en el Medio Oriente, lo que se refleja en una volatilidad de los mercados financieros y los precios internacionales del petróleo. Pese a ello, el directorio sostuvo que las perspectivas de crecimiento económico mundial continuarán siendo positivas y los términos de intercambio favorables para el Perú.

El directorio del BCR agregó que se mantiene especialmente atento a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes, con el fin de realizar, en caso sea necesario, ajustes en la posición de su política monetaria.

La siguiente reunión donde el directorio del BCR evaluará el Programa Monetario será el 9 de julio.

Situación

Luis Falen, profesor de la facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, comentó que el mercado esperaba que el ente monetario tomara esta decisión.

Consideró que hacia el primer trimestre del siguiente año se podría observar una inflación que alcance el rango meta entre 1% y 3%.

Por otra parte, José Silva asociado senior de Inversiones del equipo de Asset Management de Inteligo, indicó que, desde un nivel externo, la inflación de Estados Unidos de 4,2% en mayo está dentro de lo que esperaba el mercado en dicho país.

Para los siguientes meses, Falen consideró que la tasa de referencia se mantendría por los próximos meses, aunque ello dependerá de un eventual alza en los precios del petróleo durante las siguientes semanas en el contexto del conflicto en el Medio Oriente.

Silva coincidió en que no se espera que el BCR modifique la tasa de interés de referencia, agregando que las expectativas de inflación aún se encuentran dentro del rango meta.

“No tendría la premura de subir la tasa de referencia”, dijo, y consideró que también es incierto lo que puede ocurrir durante los siguientes meses.