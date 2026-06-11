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Resumen

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El Comercio conversó con dos de los más altos ejecutivos de Equans: Etienne Jacolin, Chief Financial Officer (CFO) y Ana Girós, Ana Girós, presidenta ejecutiva de Belux, Iberia y Latam. (Foto: Equans)
El Comercio conversó con dos de los más altos ejecutivos de Equans: Etienne Jacolin, Chief Financial Officer (CFO) y Ana Girós, Ana Girós, presidenta ejecutiva de Belux, Iberia y Latam. (Foto: Equans)
Por Juan Saldarriaga

Equans (Grupo Bouygues), actor clave en la transición energética global, busca profundizar su huella en el sector minero peruano, uno de los tres más relevantes para sus intereses en la región, junto con el energético y el mantenimiento de infraestructura crítica.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.