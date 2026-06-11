Equans (Grupo Bouygues), actor clave en la transición energética global, busca profundizar su huella en el sector minero peruano, uno de los tres más relevantes para sus intereses en la región, junto con el energético y el mantenimiento de infraestructura crítica.

“La minería es un negocio que miramos principalmente en Latinoamérica”, apunta Etienne Jacolin, Chief Financial Officer (CFO) de la multinacional francesa.

La empresa planea capitalizar la experiencia de sus mil operarios en Chile, país donde lidera el mantenimiento de energización de los principales proyectos mineros, para potenciar su negocio de minería en nuestro país.

“Acabamos de firmar tres contratos con una empresa de la gran minería en el norte peruano, y la idea es desarrollarnos con este sector más en el sur, aprovechando la ayuda de nuestro equipo en Chile y el entorno que tenemos en Perú, donde facturamos casi S/300 millones, disponemos de 2 mil personas y estamos creciendo”, manifiesta Ana Girós, Ana Girós, presidenta ejecutiva de Belux, Iberia y Latam de Equans.

Uno de los propósitos principales de la empresa francesa es ayudar a sus clientes mineros con el alto costo de la energía, transformando la manera en la cual producen para reducir el uso de combustibles fósiles.

Esto, a la luz de las crecientes tensiones geopolíticas, como el actual conflicto en Medio Oriente, que viene originando una escalada en los precios de la energía.

Las minas del Perú necesitan ahorrar energía y utilizar las tecnologías más limpias posibles.

En esa línea, Jacolin comenta Equans posee una ventaja especifica que sus competidores no tienen, y es que “aparte de estar en el sector de la energía también somos especialistas en enfriamiento y climatización”.

SEGURIDAD ENERGÉTICA

En esencia, lo que las empresas mineras e industriales están pidiendo, explica Girós, es ayuda para acelerar la electrificación de sus procesos a fin de depender, cada vez menos, del diésel y otros combustibles fósiles.

Y junto con ello, buscan también producir energía localmente porque se dan cuenta que su abastecimiento se encuentra en manos de agentes que no controlan.

“Las minas no cuentan con mucha redundancia en el suministro de energía y, sin esta, todo se paraliza. De allí la importancia de contar con una pequeña producción de energía propia, la cual puede ser almacenada mediante baterías, si se trata de energía renovable, como la fotovoltaica”, refiere Jacolin.

Se trata, puntualiza, de soluciones que Equans suministra a fin de apuntalar la seguridad energética.

La generación eléctrica es “una de las dos patas” del negocio minero de la empresa en Latinoamérica, pero no es la más grande. “Lo gordo es el mantenimiento técnico”, apunta Girós.

Equans se hizo conocido en el Perú por su trabajo de mantenimiento del Proyecto Especial Legado.

El mantenimiento de infraestructuras criticas es, en efecto, la especialidad por la cual Equans es más conocida en nuestro país. Ejemplo de ello es el trabajo que realizó en las sedes deportivas del Proyecto Legado hasta su traspaso al Instituto Peruano del Deporte (IPD), donde hoy opera cinco infraestructuras.

Del mismo modo, la francesa está activa en el mantenimiento de hospitales, puertos, aeropuertos, sedes deportivas y data center.

“Una infraestructura se construye, pero después tiene que durar y mantenerse. Nosotros estamos allí para que tenga una vida útil larga y con un valor residual altísimo”, anota Girós.

Sudamérica y Australia representan el 4% de las ganancias de Equans en el mundo versus el 96% en Europa y Norteamérica. Sin embargo, ve interesantes perspectivas en la región andina y es por eso que apuesta por profundizar su huella en Perú y Chile, antes que dispersarse en otros países, Cómo va Brasil o México, al menos en el corto plazo.

La firma opera en 20 países de Europa, América y Oceanía. Provee empleo a 84 mil personas.