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Resumen

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La modernización del sistema portuario peruano ha avanzado de manera significativa durante las últimas dos décadas, pero las brechas en conectividad terrestre y digital continúan limitando el desarrollo logístico del país. Así lo señalaron representantes del sector durante el panel “Infraestructura logística y conectividad del Perú: avances, brechas y desafíos”, realizado en el marco de la cuarta edición de la Expo SNI Industria 2026, organizada por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) como parte de las actividades por su 130 aniversario.

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