La modernización del sistema portuario peruano ha avanzado de manera significativa durante las últimas dos décadas, pero las brechas en conectividad terrestre y digital continúan limitando el desarrollo logístico del país. Así lo señalaron representantes del sector durante el panel “Infraestructura logística y conectividad del Perú: avances, brechas y desafíos”, realizado en el marco de la cuarta edición de la Expo SNI Industria 2026, organizada por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) como parte de las actividades por su 130 aniversario.

Jorge Chávez Oliden, gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), destacó que el país ha experimentado una profunda transformación de su sistema portuario gracias a las concesiones y a las inversiones ejecutadas en los últimos años.

“Hace 20 años teníamos un sistema portuario deficiente, que no era nada competitivo. A partir de las concesiones que se dan en el 2006, el Perú empezó un proceso de modernización, un proceso de competitividad portuaria”, afirmó.

Según explicó, entre inversiones concesionadas y proyectos impulsados desde el Estado, el sistema portuario peruano ha recibido miles de millones de dólares. A ello se suman proyectos portuarios en desarrollo en Marcona, Matarani e Ica. Asimismo, señaló que el país podría superar este año los US$ 100.000 millones en exportaciones, frente a los alrededor de US$ 90.000 millones exportados el año pasado.

No obstante, advirtió que el desarrollo portuario no ha estado acompañado por un avance similar en materia logística. “En temas logísticos, el país no ha desarrollado tanto como ha desarrollado en temas portuarios”, sostuvo.

Los accesos viales a los principales terminales del país figuran entre los desafíos pendientes para reducir costos logísticos y agilizar el movimiento de mercancías. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > Manuel Melgar Rodriguez

Conectividad, el reto pendiente

Chávez señaló que uno de los principales retos es mejorar los accesos terrestres a los terminales portuarios y resolver los problemas de conectividad que afectan la movilización de mercancías. Añadió que el país también enfrenta una brecha importante en conectividad digital y consideró necesario avanzar hacia sistemas que integren a todos los actores de la cadena logística.

En la misma línea, Stephany Bravo de Rueda, gerente comercial de Carga General de APM Terminals Callao, sostuvo que la infraestructura portuaria debe funcionar como parte de un sistema integrado y acompañarse de obras complementarias.

“Si no se avanza de manera sustancial con las vías de acceso, con las infraestructuras complementarias y con una planificación urbana, definitivamente se crean los famosos cuellos de botella, y esos cuellos de botella atentan contra la competitividad del país”, afirmó.

La ejecutiva indicó que los terminales pueden continuar modernizándose e incorporando nuevas inversiones, pero advirtió que sin infraestructura complementaria los beneficios de esas mejoras podrían verse limitados. Como ejemplo, destacó la puesta en marcha del complejo de silos de APM Terminals, infraestructura que permitirá incrementar la productividad en la atención de naves graneleras y reducir tiempos operativos.

Jason Guillén Flores, gerente general adjunto de Cosco Shipping Ports Chancay Perú, coincidió en que la conectividad será determinante para maximizar el impacto de las inversiones portuarias. Señaló que el puerto de Chancay forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la posición logística del país mediante infraestructura automatizada, nuevas rutas marítimas y una mayor integración con corredores logísticos y zonas económicas especiales. “El puerto de Chancay viene a complementarse con el puerto del Callao”, señaló.

La integración entre puertos, corredores logísticos y futuras zonas económicas especiales será determinante para ampliar la capacidad de comercio exterior y atraer nuevas inversiones vinculadas a la actividad portuaria.

El ejecutivo destacó, además, que la nueva infraestructura ha permitido reducir los tiempos de transporte hacia Asia y sostuvo que el desafío ahora es avanzar en la ejecución de proyectos viales y logísticos que permitan conectar de manera eficiente los puertos con el resto del país.

El desafío del talento humano

Otro de los temas abordados durante el panel fue la necesidad de fortalecer la formación de profesionales especializados para responder a las nuevas exigencias del comercio internacional y la logística moderna.

Marcelo Cornejo Mena, presidente fundador de CAENE Educación Ejecutiva, sostuvo que existe una desconexión entre la formación académica y las necesidades reales del comercio internacional, situación que, a su juicio, debe corregirse para aprovechar las oportunidades que ofrece el desarrollo logístico del país.

Según explicó, la rápida evolución de las cadenas globales de valor y la incorporación de nuevas tecnologías requieren perfiles cada vez más especializados, por lo que consideró indispensable fortalecer la articulación entre empresas, Estado y universidades. “Perú va a tener un mayor cuello de botella: el talento no desarrollado”, manifestó.

Los participantes coincidieron en que cerrar las brechas de conectividad y fortalecer la formación de talento serán factores decisivos para consolidar al Perú como plataforma logística regional.

Los paneslistas señalaron que el país cuenta con una oportunidad para consolidarse como plataforma logística regional gracias a las inversiones realizadas en infraestructura portuaria. No obstante, remarcaron que alcanzar ese objetivo dependerá de la capacidad para cerrar brechas de conectividad, acelerar la ejecución de proyectos complementarios y desarrollar el capital humano que demandará una cadena logística cada vez más compleja y tecnificada.