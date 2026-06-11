- Google está muy enfocado en la IA. En una entrevista mencionó que América Latina estaba siendo una de las regiones que mostraba más disposición para la adopción de la IA. ¿Se reafirma en ello?, ¿cómo lo ve en el caso de Perú?

[Me reafirmo] Muchísimo. Hay un estudio de Ipsos que salió al inicio del año, donde Hispanoamérica tiene 8% de la población mundial, ¿y sabes cuántos ‘downloads’ o bajas de aplicativos de inteligencia artificial hay? 20% del total. Eso ya te dice que Hispanoamérica está mucho más propensa a usar la IA. ¿Y por qué? La edad promedio en Hispanoamérica es de 31 años. En Europa y Estados Unidos supera los 39. Entonces, hay algo que nos dice que la población joven está mucho más sedienta por ese tipo de tecnologías. Y lo tercero es el positivismo y la adopción per sé.

El índice de positivismo –la gente que ve que la IA va a traer beneficios– en la región supera el 77%. No tengo el dato de Perú, pero la adopción global de IA generativa (GenIA) es un 62%, según Ipsos. Argentina tiene un 65% de positivismo y México un 67%. Así que sí estamos viendo en la región que hay muchísima adopción, entusiasmo y positivismo.

- ¿En el caso de Perú, si bien no se tiene en este momento la data, ¿tendría cifras de un 60% también?

Yo te diría que sí, lo que sí hemos visto es que el 77% de los peruanos usan la GenIA para confirmar lo que ellos ven en redes sociales. Eso es muy interesante y el 86% siente que es algo muy positivo. Los poquitos datos que tenemos de Perú nos están diciendo que sí es por ahí, es algo muy de la región.

Cerca del 50% de las búsquedas en Google ya muestran resúmenes generados con IA. Hoy, la información llega sintetizada, sin necesidad de navegar entre múltiples páginas. / Difusión

- ¿Cómo se está dando esta adopción?

La adopción es alta. Lo que vemos es que donde se utiliza más es para aprender y enseñar, tanto de una manera académica o no. Ahí estamos viendo que los docentes y los estudiantes son las personas que tenemos que educar y contamos con becas: el año pasado las dimos en América Latina y ya son 120.000 personas certificadas en IA para que la gente se capacite más, empiece a usarla y sacarle provecho. Aparte están los programas que saca Google para docentes, para especialistas, que son recursos gratuitos.

- Dentro de este crecimiento en la adopción, ¿en dónde se plantean los principales desafíos para seguir impulsando el uso de de IA para que sea parte del día a día?

Yo creo que volvemos al tema de la educación porque la gente se va por algo que está de moda y lo intenta usar, pero el gran valor en el uso de la IA todavía se está por descubrir. Dividamos la IA en tres grandes bloques. La IA que resuelve grandes problemas de la humanidad, como la detección temprana de cáncer de mama, por ejemplo, que está sucediendo en el mundo y no depende de nosotros, pero nos va a beneficiar. La parte de proyecto ‘green light’ de Google, que optimiza los semáforos para reducir congestión y emisiones de CO2. Y luego tienes la adopción a nivel empresa donde hay dos grandes grupos.

- ¿Cuáles son esos dos grupos?

En el área publicitaria, donde se ve cómo la publicidad online incorpora la IA en todos nuestros clientes grandes y pequeños porque ahí la tecnología es niveladora. Es decir, todas la pueden usar más allá del presupuesto, lo que está hace mucho tiempo y vamos a niveles de Europa o Estados Unidos. Y luego está la GenIA en el área más de WorkSpace, que es la de Gemini, donde muchas empresas ya están trabajando y ahora necesitamos que se use más. Aún falta desarrollar, estamos haciendo esfuerzos para que la gente aprenda a ‘promptear’, a resolver problemas, a hablar diferente.

Google. (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Lo que hemos visto a través del buscadores que la gente está aprendiendo porque ya las búsquedas no son de cinco palabras, sino de 15 y son conversaciones, pero todavía falta mucho más.

- Ahorita el reto está en ese aprendizaje de cómo utilizar la IA para lo que estás buscando.

Para el problema que quieres resolver.

- Dentro de ello, Google tiene IA Overview, ¿es ahora los más utilizado?

El IA Overview (vistas creadas con IA es una función del buscador de Google que utiliza GenIA para ofrecer respuestas directas y sintetizadas en la parte superior de los resultados) está siendo usado por más de 2.000 millones de personas al mes a nivel global y la gente está interactuando y hablando cada vez más con el buscador. Pero, también estamos viendo otras cosas que están siendo altamente usadas.

Por ejemplo, Circle to Search (permite buscar cualquier cosa en tu pantalla sin salir de la aplicación que estás usando al seleccionar el objeto), es el círculo que tú tienes el teléfono, viste una imagen en una web y la usas como buscador. También se está usando mucho Google Lens, que es cuando tomas fotos y básicamente haces una búsqueda o generas una conversación. Todo eso está ya bien ubicuo. De hecho, el 25% de las búsquedas de Google Lens son con intenciones de comprar.

- Y en el caso de Circle to Search, es más una herramienta para búsquedas específicas de algún tema, ¿cómo se maneja?

Hoy está en todos los teléfonos, se puede realizar búsquedas de cualquier tipo de cosa. Es decir, si tú estás en el celular y te apareció un número de teléfono con un código que no conoces, usas la herramienta, colocas de dónde es ese código y te da la información.

- Hoy en día, ¿el uso de la IA está siendo usada como un asistente por parte de la gente en el día a día?

Ahí no te podría decir. Lo que vemos hoy en el buscador es que la gente empezó con la IA y exponenció el uso del buscador. Es difícil saber por dónde la gente busca. Lo que sí es que para el 2028 se predice de que el 15% del uso de la IA va a ser agéntico, al punto de que va a resolver un problema.

Por ejemplo, yo empiezo a hablar y digo que me quiero cortar el cabello y la IA me sugiere opciones, ve horarios, lo agenda y realiza el pago con tarjeta. Eso se va a ver en breve.

- ¿Utilizando las mismas herramientas, el propio buscador, Lens y Circle To Search?

Sí, va a depender también de las pymes y la empresa grande; que ellos hayan abrazado el mundo agéntico.

“Lo que hemos visto a través del buscador es que la gente está aprendiendo (a usar la IA generativa) porque ya las búsquedas no son de cinco palabras, sino de 15 y son conversaciones”.



- ¿Cómo ve precisamente a las pymes en Latinoamérica?, ¿cómo están adoptando estas herramientas ligadas a la IA desde el lado comercial?

Hay dos cosas que me entusiasman. Uno es que no solo las pymes son gran parte de la fuerza empresarial, sino la fuerza empleadora. Es parte del motor económico, no solo en Perú, sino en América Latina. Dos, lo bonito de la IA es que tiene tecnologías disponibles para todo el mundo y que cuestan lo mismo para todos, los precios son irrisorios, por lo que una pyme no está en desventaja frente a una empresa grande.

Veo que las pymes están usando la IA de una manera tan grande como en las empresas grandes. Y creo que ahí hay un elemento adicional. Las pymes no se pueden dar el lujo de ser no productivas, de no ser eficientes, porque contratar a una persona con ciertas capacidades pesa muchísimo en su nómina. Entonces, ellas están forzadas,en el buen sentido de la palabra, a tener una herramienta de competitividad importante.

- ¿Se ha podido determinar cuánto puede aportar el uso de la IA, por ejemplo, a impulsar sus ventas o visibilidad en caso de los negocios más pequeños?

Lo que tengo es una cifra que me pareció bastante interesante acerca de cuál sería el impacto del uso de la IA en el producto bruto interno en América Latina, que se calcula sea de 6,7% del PBI al 2030, según estudio de McKinsey. Es mucha generación de valor económico. Lo que estamos viendo es que en todos nuestros productos publicitarios incorporamos la IA en la creación y también en la distribución, ya que es mucho más inteligente con un algoritmo de IA para dirigirse a quienes tienen la intención de compra o de búsqueda.

- ¿Eso les permite identificar mucho mejor a sus audiencias, que el mensaje llegue específicamente a ellas?

Correcto, y ahí el activo más importante para que cualquier algoritmo de IA funcione es la información, la data.

Oficinas de Google.

- En cuanto al impacto económico que puede generar la IA en la región, ¿ cuánto puede llegar a representar del PBI si hablamos del valor comercial hacia el 2030?

Es una proyección que hizo McKinsey en cuanto al impacto que puede generar una adopción oportuna de la IA en la región. Hay industrias que las adoptan más que otras, pero es un motor económico para Hispanoamérica que podría sumar alrededor US$240.000 millones al año.

- Dentro del desarrollo de Google y la incorporación de la IA, ¿cómo van avanzando con Gemini?, ¿es el principal desarrollo de IA o también están creando otras alternativas?

Hablemos un poco la GenIA, que es la que genera contenido en cualquier manera. En ese ámbito Gemini pasó y evolucionó de ser un mero chatbot a ser el motor que ves hoy. Puede generar música, imágenes, videos. Gemini está básicamente en el epicentro de todo, pero en todas nuestras soluciones hay IA , por ejemplo, en nuestras soluciones publicitarias, en nuestros productos como Google Maps, Google Fotos, en el buscador.

- Mucha gente entonces ha estado utilizando IA sin necesariamente haber sido consciente de ello.

O consumiéndola.

- Ante el avance de la GenIA, se están creando muchos productos y muchas veces confunde qué es real y qué es creado con IA, ¿qué mecanismos trabaja Google para ayudar a esa identificación?

Muchos, porque nos conviene. Si tú recuerdas nuestras raíces, nosotros queremos acercarla a la gente. La visión de Google es organizar la información que existe en el mundo y hacerla universalmente accesible. Si tú ves en todos nuestros productos y hablando de IA, eso todavía es válido. Lo más importante es que esa información sea fidedigna, correcta y de buenas fuentes. Entonces, si hay una imagen generada por IA, nos conviene que la gente sepa que fue generada así. Hay varias maneras.

Entonces, las cosas que se generan a través de Gemini o lo que se llamaba Nano Banana, tienen un simbolito de Gemini, pero también tenemos una tecnología que hoy permite ver si las imágenes fueron generadas por IA. Es decir, la misma IA nos está ayudando a que eso suceda.

- ¿Hoy todas las imágenes cuentan con ese simbolito que las identifica como generadas por IA?

Las generadas con Gemini sí.

- ¿Gemini podrá detectar si una imagen es creada por IA aunque haya sido generada por otra herramienta?

Estamos evolucionando para que eso suceda.

“ [Con la IA] Yo creo que se van a transformar muchísimos trabajos para bien. Muchos trabajos van a cambiar en el sentido de pasar de ser un analista de datos a ser el orquestador y el que define la estrategia de cómo esa información se usa. Entonces, van a haber transformaciones muy interesantes y se van a crear otros trabajos”.



- ¿Cómo es en el caso de la información ante la presencia de tantas ‘fake news’, ¿están trabajando o existen herramientas de Google para ayudar a identificarlas?

Sí, y siempre fue parte, inclusive cuando hablábamos del buscador. Cuando tú hablas de AI Overview, que se genera con IA a partir de distintas fuentes, allí siempre te va a salir el detalle de las fuentes.

- ¿Y el usuario identifica y pondera las que considera más confiable?

Google tiene un estándar importante de las fuentes que cita también, tienen que ser fidedignas. Por ejemplo, en el área de la salud, no te va a llevar a cualquier lado. Siempre fue así, porque nosotros queremos ser un mecanismo confiable.

- ¿Están reforzando ese aspecto de Google como motor de búsqueda confiable?

Correcto. Eso es número uno.

- ¿Google ha sido conocido como un motor de búsqueda, pero hoy en día con tantos servicios, desarrollos y crecimiento, ¿cómo podríamos definir a Google?

Volvemos a lo que es nuestra visión, porque todo lo que ves que hacemos está enmarcado por eso, que es organizar la información que existe en el mundo y hacerla universalmente accesible. El motor de la IA nos da recomendaciones y busca organizar la información que nos brinda. Ha evolucionado muchísimo. Antes era un mero buscador, hoy el buscador se potenció con la IA. Hoy la gente ya no busca una o dos palabras, ya la gente conversa con la IA, como por ejemplo con la parte interactiva, con el AI Mode. El buscador se potenció y se acrecentó su poder.

- En el caso de Gemini tienen el uso libre y, también, el uso con suscripción, ¿lo mismo pasa con el AI Mode?

No.

- El año pasado conversábamos también con Google por sus 15 años en el Perú y nos decían que la llegada de la IA o la masificación del uso marcaba como una segunda etapa en el país, ¿considera que es así?

No solo en el país, sino en el mundo. Creo que de las dimensiones de esta transformación apenas estamos viendo un pedacito, en donde nuestras vidas van a cambiar muchísimo y la tecnología debería venir para ayudarnos a resolver grandes problemas. Qué lindo pudiera ser que me diga, “Adriana, si no te haces un ‘check up’ urgente, yo veo que tu nivel de azúcar en la sangre está aumentando”, todo eso basado en esta data. Hoy ya puede uno hacerlo, pero yo me imagino mucho más; que me sugiera lugares, me haga las reservas y resuelva problemas. Eso es la puntita del Iceberg de lo que podemos ver en la transformación de la salud, la salud ambiental, la prevención de grandes catástrofes climatológicas.

lima 27 de abril de 2026 Fotos a Adriana Noreña, vp de Google para Hispanoamérica. Fotos: Joel Alonzo/GEC / JOEL ALONZO

- En una entrevista con un medio internacional dijo que podría incluso anticipar emergencias climatológicas.

Sí, bueno, con grandes volúmenes de datos puedes hacerlo porque la verdad eso hace un algoritmo, ve situaciones parecidas. Así es como, por ejemplo, la identificación del cáncer de mama a través de rayos X se hizo, pero para poder llegar hay que analizar muchísimos.

- Muchos ven a la IA como un beneficio enorme, pero también como un riesgo, ¿cómo ve ese aspecto?

Hemos visto a lo largo de la humanidad que la tecnología viene y transforma las maneras como se hacen las cosas. La calculadora apareció y la gente dijo, “Uy, la gente se va a olvidar de hacer matemáticas”. Mentira, todos hacemos matemáticas y usamos la calculadora para que nos ayude. Cuando llegó el Internet en el 2000, se dijo: “Se va a acabar el trabajo de los correos”. Bueno, sí, pero se transformó. Ya no reparten cartas, sino que reparten paquetes, porque nació una industria nueva. Y así yo creo que se van a transformar muchísimos trabajos para bien. Nosotros vamos a tener que desarrollar habilidades para aprender, porque la IA nos va a ayudar a aprender más.

Muchos trabajos van a cambiar; pasar de ser un analista o procesador de datos a ser el orquestador y el que define la estrategia. Entonces, van a haber transformaciones muy interesantes y se van a crear otros trabajos.

- ¿La aparición de nuevas carreras vinculadas a la IA, por ejemplo?

También.

- ¿Va a implicar toda una transformación del sector educativo para atender la demanda?

Probablemente sí.

- ¿Hay algunos trabajos o algunos puestos que, por ejemplo, ve que son los que precisamente van a tener que transformarse mucho más?, ¿han identificado algunos?

No es información de Google, pero es algo que podemos ver. Aquella persona que se dedica a recopilar datos o a hacer investigación hoy no la vas a necesitar. El analista que hacía eso, ¿ahora qué podrá hacer? Ese es el analista que tiene que cuestionarse cómo usa esa información o cómo se transforma en un mejor profesional usando la IA para crear algo distinto, que agregue valor fuera de la información que proporciona la IA.

Sede de Google Perú.

- Viendo esta transformación del empleo, ¿ya hay algunas carreras que, por ejemplo, Google considere que hoy en día son las que estaríamos demandando pensando en en su plan estratégico de los próximos años?

No necesariamente. Lo que sí sabemos que prevalece es que, por ejemplo, varios grupos interdisciplinarios en Google se dedican básicamente a corroborar y a probar los algoritmos de IA para que no tengan sesgos.

Y en esos grupos interdisciplinarios hay filósofos, médicos, químicos.

- Hay empresas en Perú muy grandes que están incorporando algunas gerencias centradas en la IA, ¿cómo ven a las empresas en Perú y América Latina en cuanto al uso de la IA en sus procesos más críticos?

En el área publicitaria todas las empresas la tienen y avanzan. En el área más de procesos hay mucho apetito. Tenemos todo eso dentro de Google Workspace y eso es parte de Google Cloud. El gran diferencial es no ver a la IA como una fuente de innovación y sí como una fuente de ventaja competitiva. Hay que pensar en cómo la usas en los procesos.

Hay muchas empresas que la usan con datos internos para procesos internos; nóminas, estados financieros, resúmenes financieros. Eso cada vez se está viendo más, y las pymes lo están usando también.

- Incluso algunas empresas de consumo masivo contaban que usaron la IA para probar qué sabores podrían funcionar más en algunos mercados. ¿Eso también está aumentando?

Hay una compañía en Chile que se llama NotCo, que básicamente se dedicó a hacer a través de IA productos veganos y probar fórmulas. Entonces sí, se está viendo, pero el el universo es casi infinito.

- Dentro de todos los servicios que hoy en día ofrece Google, ¿la IA es hoy en día la protagonista de las disrupciones tecnológicas que están desarrollando o también están potenciando otras áreas?

Yo no concibo nada que no tenga IA hoy. Ya todo es transversal.

- ¿Para todas las líneas de negocio?

Para todas. De hecho, viene desde hace muchos años, de hace más de 17 años y también de cuando pasamos de ser Mobile First a AI First.

“La diferencial está en no ver a la IA como fuente de innovación y sí como una fuente de ventaja competitiva”.



- ¿Hoy en día son AI First?

Lo somos hace más de 10 años.

- Pero la gente está tomando más conciencia de lo que es la IA hace menos tiempo.

De la GenIA, porque básicamente tuvo un ‘boom’ mediático en el 2022.

- ¿Cuál es el crecimiento proyectando como Google Hispanoamérica para este 2026 y cuánto aporta Perú en este crecimiento regional?

No puedo comentar mucho, pero sí puedo decir que la operación de América Latina crece y crece más que el promedio de Google global.

- ¿La competencia hoy en día para Google ha cambiado?

Sí, depende del área. En el área de publicidad, cualquier plataforma que ofrezca publicidad es un competidor de Google. En el área de Cloud, cualquier empresa que te dé básicamente infraestructura en la nube es un competidor de Google.