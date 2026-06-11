Por Claudia Inga Martínez

“Yo no concibo nada que no tenga Inteligencia Artificial (IA) hoy”, sostiene Adriana Noreña, vicepresidenta de Google Hispanoamérica, a Día1 sobre los próximos proyectos de la compañía. De hecho, destaca que la región es una de las que mostraba más disposición para la adopción de la IA y que muestra mayores crecimientos. Analiza cómo el avance de esta tecnología impulsa a las empresas –sean grandes o pequeñas–, al ser accesible, la transformación del empleo y hacia donde apunta esta gigante tecnológica.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista