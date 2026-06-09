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Resumen

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El Día Nacional de la Galleta llega con decenas de ofertas y regalos de las principales cadenas de Estados Unidos. (Foto referencial: Freepik)
El Día Nacional de la Galleta llega con decenas de ofertas y regalos de las principales cadenas de Estados Unidos. (Foto referencial: Freepik)
Por Maritza Saenz

La variedad de sabores se ha convertido en uno de los atributos más valorados por los consumidores de galletas. En ese contexto, Oreo, Rellenitas y Casino figuran entre las marcas que los peruanos compran con mayor frecuencia.

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