La variedad de sabores se ha convertido en uno de los atributos más valorados por los consumidores de galletas. En ese contexto, Oreo, Rellenitas y Casino figuran entre las marcas que los peruanos compran con mayor frecuencia.

Sin embargo, la recordación y el posicionamiento de estas marcas varían a nivel nacional. De acuerdo con el Estudio de Marcas de Arellano, las marcas más recordadas son Oreo (15%), Soda San Jorge (10%) y Field (10%), mientras que Casino se ubica en el cuarto lugar.

En cuanto al posicionamiento, las preferencias cambian según la región. Aunque Oreo lidera la recordación tanto en Lima como en provincias, Soda San Jorge alcanza un mayor posicionamiento en el norte del país, mientras que Field destaca en la región sur.

Marcas apuestan por la diversidad de sabores

Stefany Duque, directora de Marketing para la categoría de Galletas en Mondelez, explica que Oreo apuesta por la innovación para responder a un consumidor que busca sabores distintos. En esa línea, la marca ha lanzado productos como Oreo Golden Fresa y, además, busca fortalecer su vínculo con el público joven.

Esta experiencia estará vigente durante todo 2025. (Foto: Difusión)

“La marca ha logrado ampliar las ocasiones de consumo, especialmente en momentos de entretenimiento y de compartir. Hoy los consumidores valoran mucho más a las marcas que generan conversación y presentan propuestas innovadoras más allá del producto en sí”, comenta Duque sobre Oreo.

En el caso de Field, la compañía viene reforzando su conexión con las familias mediante una propuesta cercana y accesible.

Según la ejecutiva, el consumidor de Field valora atributos como tradición, cercanía y confianza. No obstante, la marca busca mantenerse vigente, sobre todo entre las nuevas generaciones.

“Hoy el consumidor espera propuestas familiares, pero también experiencias renovadas y relevantes”, sostiene.

Casino (Foto: Difusión)

Casino también figura entre las marcas destacadas del Estudio de Marcas de Arellano de este año. Sobre este producto, Daniel Cuneo, director de la Plataforma de Alimentos de Alicorp, resalta la variedad de sabores como uno de los principales atributos de la marca. En ese camino, la empresa ha impulsado propuestas novedosas, ediciones especiales y distintos formatos como Casino Torre y las presentaciones multipack.

“Casino ha crecido a doble dígito en ventas frente a 2023, impulsada por el relanzamiento de la marca iniciado ese año, un ritmo constante de innovación y su presencia en todos los canales. Hoy vemos a un consumidor más abierto a probar y experimentar nuevos sabores. La variedad se ha convertido en un atributo cada vez más relevante, especialmente en categorías como galletas”, señala.