El Gobierno aplicará un esquema gradual para el pago de gratificaciones y CTS a los trabajadores del régimen CAS| Andina
El Gobierno aplicará un esquema gradual para el pago de gratificaciones y CTS a los trabajadores del régimen CAS| Andina
Por Redacción EC

El Gobierno aplicará un esquema gradual para el pago de gratificaciones y CTS a los trabajadores del régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios), pese a que el Congreso había rechazado inicialmente esa propuesta durante el debate de la Ley 32563.

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