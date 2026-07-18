El Gobierno aplicará un esquema gradual para el pago de gratificaciones y CTS a los trabajadores del régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios), pese a que el Congreso había rechazado inicialmente esa propuesta durante el debate de la Ley 32563.

De acuerdo con información comunicada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a representantes de las principales confederaciones sindicales del sector público, la gratificación correspondiente a julio de este año será equivalente al 10% de la remuneración mensual de cada trabajador, con un monto mínimo garantizado de S/300.

El beneficio será abonado mediante una planilla complementaria, es decir, fuera del cronograma regular de pagos del Banco de la Nación.

Pago será progresivo

Según el cronograma presentado por el MEF, el porcentaje de la gratificación aumentará gradualmente hasta alcanzar el 100% de la remuneración en el 2030:

-2026: 10% de la remuneración (con mínimo de S/300).

- 2027: 20%.

- 2028: 30%.

- 2029: 50%.

-2030: 100%.

El mismo esquema de gradualidad se aplicará para la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de los trabajadores CAS.

Falta la norma reglamentaria

Representantes sindicales señalaron que el MEF les informó que la próxima promulgación de la Ley de Crédito Suplementario habilitará la implementación de estos beneficios. Posteriormente, el Ejecutivo publicará un decreto supremo que establecerá el procedimiento y las reglas para efectuar los pagos.

Con ello, el Gobierno busca implementar de manera progresiva la Ley 32563, que reconoce por primera vez el derecho de los trabajadores CAS a recibir gratificaciones y CTS, aunque con un calendario de aplicación que se extenderá hasta el año 2030.