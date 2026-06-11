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Resumen

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La competencia estratégica entre China y Estados Unidos está generando una reorganización de las cadenas globales de suministro que podría abrir nuevas oportunidades para la industria peruana. Así lo sostuvo el excanciller Hugo de Zela durante el bloque “La industria peruana frente al panorama regional y mundial”, realizado en el marco de la cuarta edición de la Expo SNI Industria 2026, organizada por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) como parte de las actividades por sus 130 años de vida institucional.

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