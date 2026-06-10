Es así que el fabricante japonés tiene un 85% de recordación entre los encuestados a nivel nacional.

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Además, es la primera marca en la que piensa un consumidor al ser consultado por la categoría (61%).

Jorge Oshiro, vicepresidente & director comercial de Honda del Perú, comenta que las expectativas suelen ser cada vez más altas para la japonesa, líder en el segmento motos.

“Eso nos exige seguir innovando y seguir mejorando nuestro servicio posventa a nivel nacional y, por supuesto, mantener los más altos estándares de calidad, seguridad y confiabilidad”, expresa.

Oshiro señala también que cuentan con una amplia red de concesionarios a nivel nacional y destaca la presencia de su planta de producción en Iquitos. Esta infraestructura produce 80.000 unidades anuales y genera trabajo directo e indirecto para más de 1.300 familias en la selva.

En cuanto a recordación, le siguen en el ranking Yamaha (56%), Suzuki (40%), Wanxin (18%), Kawasaki (16%), Pulsar -línea deportiva de Bajaj- (12%), Bajaj (12%), Zongshen (11%), KTM (7%) y Ronco (6%).

Kawasaki es una marca premium considerada ‘lovebrand’, pues genera admiración espontánea, en especial, en los segmentos de alta gama y en las categorías ‘sport’ y ‘super sport’, indica Gustavo Juárez, gerente de Marca Kawasaki en Grupo Crosland.

“Kawasaki es el líder indiscutible en el segmento ‘supersport’ en Perú, tanto en tenencia como en preferencia. Prueba de ello es que los modelos de más alto ticket que llegaron al país se han agotado con rapidez”, explica.

El reto de la marca, agrega, es consolidar su valor en otros segmentos en donde el precio puede representar una barrera por superar.

El impulso de crecimiento de la marca estará relacionado con el lanzamiento de nuevos modelos para el 2026 y 2027, indica Juárez.

A su vez, Piero Mercado, gerente de Crosland Automotriz -empresa que maneja la representación de Bajaj en Perú-, señala que Bajaj alcanza casi un 25% de recordación, sumando las cifras de Pulsar, uno de los modelos más populares a nivel mundial.

Preferencias

En cuanto a preferencias, el estudio de Arellano muestra que en el top 6 se ubican Honda (39%), Yamaha (9%), la marca premium Ducati (6%), Bajaj (6%), BMW (5%) y Suzuki (5%).

Para Mercado, este resultado con Bajaj representa una reconocimiento importante, pero también una oportunidad para continuar creciendo.

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Justamente, señala que la marca india fabrica solo ‘motos pisteras’, pero planean próximamente incursionar en otras categorías.

“Creemos que la verdadera diferenciación se construye cuando una excelente motocicleta está acompañada de una experiencia integral de marca. Cuando hablamos de Bajaj y Pulsar, hablamos de tecnología, confiabilidad, disponibilidad de repuestos, servicio especializado y una propuesta de valor pensada para acompañar al usuario en cada etapa de su experiencia”, expresa.

En cuanto a tenencia de motos, Honda también lidera el listado con un 46%, seguida por Yamaha (22%), Bajaj (11%), Italika (9%), Wanxin (8%) y KTM (8%).